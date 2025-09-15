«Zapad 2025»: Τι σημαίνουν οι στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας για την Ευρώπη

Στα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Τουρκία και η Ουγγαρία. 

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

«Zapad 2025»: Τι σημαίνουν οι στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας για την Ευρώπη

Εκρήξεις κατά τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια «Zapad-2025» μεταξύ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.

AP
Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας με ονομασία «Zapad-2025» («Δύση 2025») προκαλούν ανησυχία στην Ευρώπη, λίγες ημέρες μετά την άνευ προηγουμένου εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Τεράστιες εκρήξεις σημειώνονται σε ένα μεγάλο πεδίο 72 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μινσκ, καθώς βομβαρδιστικά Sukhoi-34 ρίχνουν κατευθυνόμενες βόμβες από τον ουρανό.

Ολόκληρη η περιοχή αντηχεί από τον ήχο των εκρήξεων όλμων και πυροβολικού. Ελικόπτερα με πυροβόλα όπλα συμμετέχουν στην επίθεση, ενώ drones επιτήρησης πετούν από πάνω για να παρακολουθήσουν τις ζημιές.

Zapad-2025

Ένα ελικόπτερο συμμετέχει στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Pavel Bednyakov)

AP

Πολλά διεθνή ΜΜΕ μεταφέρθηκαν στο πεδίο εκπαίδευσης του Μπορισόβσκι, όπου οι δυνάμεις της Λευκορωσίας και της Ρωσίας συμμετέχουν σε κοινές ασκήσεις, σημειώνει το BBC.

H εκπαίδευση αποτελεί μέρος των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Zapad-2025 («Δύση 2025»). Στρατιωτικοί ακόλουθοι από διάφορες πρεσβείες παρακολουθούν επίσης την άσκηση από μια πλατφόρμα παρατήρησης.

Πρόκειται για προγραμματισμένες ασκήσεις – οι ασκήσεις «Zapad» πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια.

Το 2022 συμμετείχαν 200.000 στρατιώτες, όμως στις στις φετινές ασκήσεις συμμετείχαν σαφώς μικρότεροι αριθμοί στρατιωτικού προσωπικού.

Η Μόσχα και το Μινσκ υποστηρίζουν ότι οι ασκήσεις είναι καθαρά αμυντικού χαρακτήρα, ότι έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής εξωτερικής απειλής.

Όμως παρόμοιες δηλώσεις είχαν ειπωθεί πριν από τρεισήμιση χρόνια, τονίζει το BBC.

Τον Φεβρουάριο του 2022 το BBC επισκέφθηκε τη Λευκορωσία για να καλύψει τη λευκορωσο-ρωσική στρατιωτική άσκηση «Union Resolve». Όταν η άσκηση τελείωσε, αντί να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στη γειτονική Ουκρανία από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Αυτή τη φορά η Λευκορωσία επιμένει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει.

Εκπρόσωποι 23 κρατών, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Τουρκία και η Ουγγαρία, παρακολούθησαν τη στρατιωτική άσκηση.

«Θεωρούμε ότι η άσκηση είναι πρωτοφανής ως προς τη διαφάνειά της», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος Valery Revenko, βοηθός του υπουργού Άμυνας της Λευκορωσίας, στο πεδίο εκπαίδευσης.

«Δεν απειλούμε κανέναν. Είμαστε υπέρ ενός εποικοδομητικού και ρεαλιστικού διαλόγου».

zapad.jpg

Αξιωματικοί του αμερικανικού στρατού επισκέφθηκαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας.

Ukrainska Pravda

Έκλεισε τα σύνορα η Πολωνία

Προφανώς, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δεν βρήκε πειστικές τις «θερμές» δηλώσεις. Χαρακτήρισε τις ασκήσεις «Zapad-2025» ως «πολύ επιθετικές». Η Πολωνία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία πριν από τις ασκήσεις, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Μινσκ.

Οι ασκήσεις «Zapad 2025» συμπίπτουν με μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Στο νότο, η Ρωσία δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι θα τερματίσει τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε σκόπιμα τον εναέριο χώρο της με την εισβολή ρωσικών drone. Το ΝΑΤΟ έστειλε μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή, καταρρίπτονας μερικά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Μόσχα απάντησε ισχυριζόμενη ότι «δεν είχε προγραμματίσει να επιτεθεί σε στόχους στο πολωνικό έδαφος».

Δοκιμή της αποφασιστικότητας της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ

Την Κυριακή (14/09) η Ρουμανία αποκάλυψε ότι ένα ρωσικό drone είχε παραβιάσει και τον δικό της εναέριο χώρο. Στην Ευρώπη υπάρχει ευρεία ανησυχία ότι τέτοιες εισβολές με drones δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτελούν μια στρατηγική της Μόσχας για να δοκιμάσουν την ενότητα και την αποφασιστικότητα των ευρωπαίων ηγετών και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία έχουν καταβάλει πρόσφατα προσπάθειες για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την Ουάσινγκτον και να οικοδομήσουν σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, τόσο για τη Μόσχα όσο και για το Μινσκ, οι σχέσεις με την Ευρώπη παραμένουν τεταμένες.

Zapad-2025

Ρωσικά στρατεύματα φορτώνουν έναν πύραυλο Iskander σε έναν κινητό εκτοξευτή κατά τη διάρκεια των κοινών ρωσο-λευκορωσικών στρατιωτικών ασκήσεων σε μια άγνωστη τοποθεσία στην περιοχή Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Υπηρεσία Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μέσω AP

Η απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να προσκαλέσουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στην άσκηση «Zapad-2025» μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους.

Πρώτον, ως μια προσπάθεια διαφάνειας – έτσι τουλάχιστον την παρουσιάζει το Μινσκ.

Αλλά οι εκρήξεις και οι πυροβολισμοί στο πεδίο εκπαίδευσης ενέχουν, ίσως, και ένα μήνυμα για τη Δύση. Και πρώτα απ' όλα, για την Ευρώπη.

Το μήνυμα αυτό μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Δείτε και σκεφτείτε τη δύναμη πυρός που βρίσκεται στο κατώφλι σας. Η αντιπαράθεση με τη Μόσχα δεν είναι προς το συμφέρον σας».

