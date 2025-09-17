Νέες διαδηλώσεις της Gen Z στην Ασία: Διαμαρτυρία για αυτοκίνητα σε βουλευτές στο Ανατολικό Τιμόρ

Μετά από τις μαζικές διαμαρτυρίες η κυβέρνηση απέσυρε το μέτρο, αλλά οι διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους

Νέες διαδηλώσεις της Gen Z στην Ασία: Διαμαρτυρία για αυτοκίνητα σε βουλευτές στο Ανατολικό Τιμόρ

Διαδηλωτές έκαψαν λάστιχα στην πρωτεύουσα της χώρας. 

Το Ανατολικό Τιμόρ ακύρωσε τα κυβερνητικά πλάνα παροχής δωρεάν αυτοκινήτων στους βουλευτές του, μετά από μαζικές διαμαρτυρίες χιλιάδων νεαρών ανθρώπων που κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας, Ντίλι.

Την Τρίτη, διαδηλωτές έκαψαν ελαστικά και έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικό όχημα, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Λίγες ώρες αργότερα, η κυβέρνηση υπέκυψε στην πίεση του κοινού και ακύρωσε το σχέδιο.

Παρά την υποχώρηση της κυβέρνησης, πολλοί επέστρεψαν στους δρόμους, με έναν διαδηλωτή να δηλώνει στο BBC ότι περίπου 2.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα Ντίλι την Τετάρτη.

Αν και οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν αρχικά λόγω των αυτοκινήτων, έχουν πλέον επεκταθεί και περιλαμβάνουν αιτήματα για την κατάργηση των ισόβιων συντάξεων που λαμβάνουν οι βουλευτές.

Διαδηλώσεις της Gen Z από το Νεπάλ έως την Ινδονησία

Οι αναταραχές έρχονται σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις σε όλη την Ασία, από το Νεπάλ έως την Ινδονησία, έχουν επηρεαστεί από μαζικές διαδηλώσεις νεαρών που βάζουν στο «στόχαστρο» τις υπερβολές των πολιτικών ελίτ των χωρών τους.

Μια φοιτήτρια που επέλεξε να μην αποκαλύψει την ταυτότητά της είπε στο BBC ότι χτυπήθηκε από δακρυγόνα ενώ βρισκόταν μπροστά από το πανεπιστημιακό της campus.

Λέει ότι είναι θυμωμένη με τους πολιτικούς επειδή «θέλουν να αγοράσουν πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ ο λαός τους εξακολουθεί να υποφέρει».

Σύμφωνα με την Διακοινοβουλευτική Ένωση, οι βουλευτές στο Ανατολικό Τιμόρ έχουν ετήσιο βασικό μισθό 36.000 δολάρια (30.000 ευρώ) από το 2023.

Αυτό είναι πάνω από 10 φορές το μέσο εισόδημα της χώρας, το οποίο μια κυβερνητική έκθεση το 2021 εκτίμησε σε περίπου 3.000 δολάρια (2.500 ευρώ).

1 εκατ. δολάρια για αυτοκίνητα σε βουλευτές

Το σχέδιο για την αγορά αυτοκινήτων για τους βουλευτές δεν είναι καινούργιο – και στην πραγματικότητα, από τη δεκαετία του 2000 γίνονται τακτικά διαδηλώσεις κατά της δωρεάν παροχής αυτοκινήτων στους βουλευτές, όπως δήλωσε στο BBC ο Cezario Cesar, ένας από τους βασικούς ηγέτες των διαδηλώσεων.

Το 2008, η αστυνομία συνέλαβε αρκετούς φοιτητές που διαδήλωναν ενάντια στο σχέδιο να δαπανηθούν 1 εκατομμύριο δολάρια (843.000 ευρώ) για την αγορά νέων αυτοκινήτων για τους βουλευτές.

Ωστόσο, μόνο τώρα το κίνημα έχει πραγματικά απογειωθεί, καθώς η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα ανισότητας και ανεργίας.

«Ξεκινήσαμε αυτή τη διαμαρτυρία... όταν αποφάσισαν να αγοράσουν τα αυτοκίνητα», δήλωσε ο Cesar.

Ωστόσο, οι διαδηλώσεις αυτή την εβδομάδα ξέσπασαν επειδή «οι άνθρωποι έχουν κουραστεί», πρόσθεσε.

«Οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, νερό και αποχέτευση... έχουμε έλλειψη υποδομών, αλλά εξακολουθούν να δημιουργούν τόσους νόμους για να ωφεληθούν οι ίδιοι», είπε ο κ. Cesar.

«Πιστεύουμε ότι είναι άδικο».

Από τις φτωχότερες, αλλά και πιο δημοκρατικές χώρες της περιοχής

Ο 30χρονος πρόσθεσε ότι οι νομοθέτες διαθέτουν ήδη αυτοκίνητα που τους παρέχει η κυβέρνηση, αλλά υπήρχαν σχέδια να τους αγοραστούν καινούργια αυτοκίνητα, παρά το γεγονός ότι τα υπάρχοντα αυτοκίνητά τους «είναι ακόμα σε καλή κατάσταση».

Οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα την Τρίτη (16/09) να ακυρώσουν το σχέδιο αγοράς καινούργιων SUV για καθέναν από τους 65 βουλευτές της χώρας.

Tο Ανατολικό Τιμόρ έχει έναν από τους νεότερους πληθυσμούς στη Νοτιοανατολική Ασία, με περισσότερο από το 70% του πληθυσμού του να είναι κάτω των 35 ετών, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Είναι επίσης ένα από τα φτωχότερα κράτη της περιοχής, αν και συχνά θεωρείται «φάρος δημοκρατίας» μεταξύ των γειτόνων του.

Οι διαδηλώσεις στη μικρή χώρα συνέβησαν καθώς γειτονικές χώρες της Ασίας έχουν δει πρόσφατα παρόμοιες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, που προκλήθηκαν από την οργή για τη διαφθορά και την ανισότητα.

Στο Νεπάλ, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζικές διαδηλώσεις την περασμένη εβδομάδα, όταν νέοι της Gen Ζ βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα «μωρά του νεποτισμού» και την ευρύτερη πολιτική ελίτ. Οι αναταραχές οδήγησαν στην απομάκρυνση των ηγετών της χώρας σε μόλις 48 ώρες.

Τον Αύγουστο, τα προβλήματα του κόστους ζωής και η παρόμοια οργή εναντίον των ελίτ οδήγησαν επίσης σε μαζικές διαδηλώσεις στην Ινδονησία, οι οποίες κλιμακώθηκαν απότομα μετά τον θάνατο ενός μοτοσικλετιστή από όχημα της αστυνομίας.

