Νεπάλ: Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσωρινή πρωθυπουργός

Ο αριθμός των νεκρών από το ξέσπασμα της βίας ανέρχονται σε 51  

H πρώην επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου Sushila Karki, ορκίζεται από τον Πρόεδρο του Νεπάλ Ram Chandra Poudel, , στο Κατμαντού του Νεπάλ, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, μετά τις διαδηλώσεις που έριξαν την προηγούμενη κυβέρνηση

Nepalese President House
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρόεδρος του Νεπάλ διόρισε την Παρασκευή την πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι ως προσωρινή πρωθυπουργό και την πρώτη γυναίκα που ηγείται της κυβέρνησης του έθνους των Ιμαλαΐων, μετά από έντονες διαμαρτυρίες που ανέτρεψαν την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η Κάρκι, μια δημοφιλής προσωπικότητα ορκίστηκε από τον πρόεδρο Ραμ Τσάντρα Πουντέλ στην προεδρική κατοικία σε μια μικρή τελετή που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Η Κάρκι, 73 ετών, ήταν γνωστή για τη στάση της κατά της διαφθοράς στην κυβέρνηση όσο βρισκόταν στο αξίωμα. Ορισμένοι νομοθέτες προσπάθησαν να την παραπέμψουν σε δίκη τον Απρίλιο του 2017, κατηγορώντας την για μεροληψία, αλλά η κίνηση αυτή δεν ήταν επιτυχής και επικρίθηκε τότε ως επίθεση κατά της δικαστικής εξουσίας.

Οι διαδηλώσεις - που ονομάστηκαν διαμαρτυρία της Γενιάς Ζ - στους δρόμους που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο Κατμαντού για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξελίχθηκαν σε βίαιες, με διαδηλωτές να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια και την αστυνομία να ανοίγει πυρ. Αν και η απαγόρευση άρθηκε, οι αναταραχές συνεχίστηκαν με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές να επιτίθενται και να καίνε το κοινοβούλιο, την προεδρική κατοικία και επιχειρήσεις.

Nepal Protest

Νεπαλέζοι αστυνομικοί μεταφέρουν τη σορό του αστυφύλακα Uttam Thapa, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που ξέσπασαν μετά την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αργότερα ανακλήθηκε

AP/Niranjan Shrestha

Η βία ώθησε τον πρωθυπουργό Khadga Prasad Oli να παραιτηθεί την Τρίτη και να εγκαταλείψει την επίσημη κατοικία του. Ο στρατός του Νεπάλ ανέλαβε τον έλεγχο της πρωτεύουσας την Τρίτη το βράδυ και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαδηλωτών, του στρατού και του προέδρου για τη σύσταση προσωρινής κυβέρνησης.

Η βία την περασμένη εβδομάδα άφησε τουλάχιστον 51 νεκρούς, σύμφωνα με την αστυνομία την Παρασκευή.

