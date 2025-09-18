Ουάσινγκτον: Φόβοι συντριβής ελικοπτέρου κοντά σε στρατιωτική βάση - Χάθηκε η επικοινωνία

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό ενός ελικοπτέρου, μετά τη διακοπή της επικοινωνίας με τον στρατό και υπάρχουν φόβοι ότι έχει συντριβεί στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Thurston έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ενημερωθήκαμε ότι ο στρατός έχασε την επαφή με ένα ελικόπτερο στην περιοχή και συνεργαζόμαστε στενά με την JBLM για να αναπτύξουμε τυχόν πόρους που απαιτούνται για να βοηθήσουμε».

Το ABC News μεταδίδει πως το ελικόπτερο πιθανότατα έχει συντριβεί κοντά σε στρατιωτική βάση στη λίμνη Summit.

DEVELOPING: Deputies responding after possible helicopter crash near Joint Base Lewis–McChord in Washington state, the Thurston County Sheriff's Office says. https://t.co/gd80PberwW — ABC News (@ABC) September 18, 2025

Άλλες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως πρόκειται για ένα Σινούκ, αλλά έχει τυλιχθεί στις φλόγες που εμποδίζουν τους διασώστες να προσεγγίσουν.

Δύο χρήστες στο X ισχυρίστηκαν ότι άκουσαν τον ήχο έκρηξης, ενώ σε ανάρτηση αναφέρεται ότι εντοπίστηκε ένα πτώμα.

Το JBLM είναι μια σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στη δυτική πολιτεία της Ουάσιγκτον. Από το 2010, χρησιμεύει ως βασική βάση για επιχειρήσεις τόσο του Στρατού όσο και της Πολεμικής Αεροπορίας. Με έκταση πάνω από 90.000 στρέμματα, το JBLM φιλοξενεί μονάδες όπως το I Corps, την 7η Μεραρχία Πεζικού και πολλές ταξιαρχίες αεροπορίας και υποστήριξης.