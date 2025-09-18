Μποργκ: «Αντιμετωπίζω τη ζωή μέρα με τη μέρα» μετά την διάγνωση επιθετικού καρκίνου του προστάτη

Ο θρύλος του τένις, Μπγιορν Μποργκ, αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει τη ζωή «μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο», αφού διαγνώστηκε με «εξαιρετικά επιθετικό» καρκίνο του προστάτη.

Ο 69χρονος Σουηδός αποκάλυψε την κατάσταση της υγείας του στο τελευταίο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του, γράφοντας πως η ασθένεια βρισκόταν «στο πιο προχωρημένο στάδιο» αλλά ο ίδιος σκοπεύει να «παλεύει κάθε μέρα σαν να είναι τελικός του Wimbledon».

«Μίλησα με τον γιατρό και μου είπε ότι είναι πραγματικά πολύ σοβαρό», δήλωσε ο Μποργκ στο BBC. «Είπε ότι έχεις αυτά τα 'κοιμισμένα' καρκινικά κύτταρα και στο μέλλον θα είναι μια μάχη. Κάθε έξι μήνες κάνω εξετάσεις. Έκανα την τελευταία πριν δύο εβδομάδες. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσω.»

Ο Μποργκ περιέγραψε τη διάγνωση ως «ψυχολογικά δύσκολη». «Το θέμα είναι πως δεν νιώθεις τίποτα — νιώθεις καλά, και τότε απλώς συμβαίνει», είπε. «Ελπίζω ότι θα είμαι καλά. Το αντιμετωπίζω μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο».

Μιλώντας για τους θρύλους του αθλήματος που συναγωνίστηκε, ο Μποργκ σχολίασε: «Σεβόμασταν πολύ ο ένας τον άλλον. Παλεύαμε για να γίνουμε οι καλύτεροι στον κόσμο. Για να το πετύχεις αυτό, δεν μπορείς να είσαι καλύτερος φίλος με τους άλλους». Όμως, πλέον, «είμαστε πολύ καλοί φίλοι, εγώ και ο Τζον (σ.σ. ΜακΕνρό). Βρισκόμαστε, βγαίνουμε για φαγητό, μιλάμε για το σημερινό τένις. Δεν μιλάμε ποτέ για τους παλιούς αγώνες.»

Μετά την αποχώρησή του σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μποργκ βίωσε δύσκολες περιόδους: «Δεν είχα κανένα πλάνο. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν καθοδήγηση. Εγώ ήμουν χαμένος στον κόσμο. Υπήρχαν πολλά χάπια, αλκοόλ, ως απόδραση από την πραγματικότητα. Αυτό, φυσικά, δεν είναι καλό – σε καταστρέφει σαν άνθρωπο».

«Ήμουν κοντά στον θάνατο αρκετές φορές. Διόρθωσα τη ζωή μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος με τον εαυτό μου», κατέληξε ο Μποργκ.