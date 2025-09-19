Μεξικό: Φριχτή δοκιμασία για αγοράκι - Γιατροί έβγαλαν ζωντανό καβούρι από το αυτί του

Η βόλτα στην παραλία κατέληξε σε οδυνηρή περιπέτεια για ένα μικρό αγοράκι, που ένιωσε κάτι να κουνιέται στο κεφάλι του.

Ο Πέδρο πήγε σε παραλία του Μεξικού με τη μητέρα του Κίτζια Μίτρε, influencer, η οποία είναι επίσης σχεδιάστρια μόδας, όταν άρχισε να παραπονιέται ότι δεν αισθάνεται καλά και έχει δυσφορία.

Η μητέρα του, τον μετέφερε σε τοπικό κέντρο υγείας με τους γιατρούς να μένουν εμβρόντητοι.

Ένα μωρό - καβούρι είχε τρυπώσει στο αυτί του παιδιού.

Η μητέρα κατέγραψε σε βίντεο τη δοκιμασία του γιου της.

Το βίντεο έδειχνε δακρυσμένο τον Πέδρο να κρατά το χέρι της μητέρας του καθώς ο γιατρός έκανε την εξαγωγή με το ένα χέρι ενώ με το άλλο κρατούσε το κεφάλι του στη θέση του.

Ακούγεται να ρωτάει τη μητέρα του: «Θα τυφλωθώ;» και εκείνη να τον διαβεβαιώνει πως όχι.

Αφού έβγαλαν το μικρό πλάσμα, εθεάθη ακόμα ζωντανό και να περιπλανιέται στο φορείο.

Το βίντεο της Μεξικανής influencer, έγινε γρήγορα viral, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μοιράζονται τις δικές τους συναντήσεις με πλάσματα που σέρνονται στο σώμα τους.