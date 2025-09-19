Μπρετ Τζέιμς: Νεκρός ο βραβευμένος με Grammy τραγουδοποιός σε αεροπορικό δυστύχημα

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδοποιός, Μπρετ Τζέιμς, 57 ετών σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Βόρεια Καρολίνα το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος Cirrus SR22T στο οποίο επέβαινε με άλλα δύο άτομα συνετρίβη σε χωράφι κοντά σε δημοτικό σχολείο.

Το μικρό αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Νάσβιλ.

Και οι τρεις επιβαίνοντες στο αεροπλάνο σκοτώθηκαν. Οι ταυτότητες των άλλων δύο θυμάτων δεν έγιναν γνωστές.

Το αεροσκάφος SR22T του 2016 ήταν καταχωρημένο στο πραγματικό του όνομά του Brett Cornelius, από το Brentwood του Tenn, σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων.

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνούν τη συντριβή.

Ο Τζέιμς φοίτησε στην ιατρική σχολή πριν την εγκαταλείψει στα μισά και μετακομίσει στο Νάσβιλ για να ακολουθήσει σόλο μουσική καριέρα. Υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την Career Records το 1992, σύμφωνα με το Songwriter Universe.

Κυκλοφόρησε το δικό του, ομότιτλο άλμπουμ το 1995 και σε διάστημα οκτώ ετών κυκλοφόρησε πέντε singles που έφτασαν στο country chart του Billboard.

Ο James έστρεψε την προσοχή του στη σύνθεση τραγουδιών και βρήκε σχεδόν άμεση επιτυχία, δημιουργώντας τραγούδια για τον Billy Ray Cyrus, τον Chesney και τη Martina McBride.

Ο James έγινε ένας από τους πιο γνωστούς τραγουδοποιούς της country μουσικής της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές της δεκαετίας του 2010, γράφοντας τραγούδια με επιτυχίες, όπως το "Jesus Take the Wheel" της Carrie Underwood, το "A Perfectly Good Heart" της Taylor Swift, το "Bottoms Up" του Brantley Gilbert και το "Summer Nights" των Rascal Flatts.

Έγραψε συνολικά 27 «νούμερο ένα» επιτυχίες στο country ραδιόφωνο και επιπλέον συνεργάστηκε με τους Kenny Chesney, Jason Aldean, Tim McGraw και Bon Jovi.