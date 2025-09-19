Φρίντα Κάλο: Στο σφυρί το «Όνειρο» - Ο πίνακας-σύμβολο που μπορεί να ξεπεράσει τα 60 εκατ. δολάρια

Ο πίνακας της Φρίντα Κάλο μπορεί να γίνει ο πιο ακριβός πίνακα γυναίκας καλλιτέχνιδας στην ιστορία

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Φρίντα Κάλο: Στο σφυρί το «Όνειρο» - Ο πίνακας-σύμβολο που μπορεί να ξεπεράσει τα 60 εκατ. δολάρια

Ο πίνακας της Φρίντα Κάλο με τίτλο El sueño (La cama) εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών του οίκου Sotheby's.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρόσωπο της Φρίντα Κάλο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο της τέχνης, χάρη στα τολμηρά δικά της πορτρέτα. Ωστόσο, ένα λιγότερο γνωστό έργο της Μεξικανής καλλιτέχνιδας πρόκειται να βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s, σε μια πώληση που αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ.

Με την εκτιμώμενη τιμή να κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 εκατομμυρίων δολαρίων, το έργο «El sueño (La cama)» (ή, στα ελληνικά, «Το Όνειρο») ενδέχεται να ξεπεράσει την υψηλότερη τιμή που έχει καταβληθεί ποτέ για πίνακα γυναίκας καλλιτέχνιδας, όταν βγει στο σφυρί στις 8 Νοεμβρίου. Αυτό το ρεκόρ κατέχει σήμερα το έργο «Jimson Weed/White Flower No. 1» της Τζόρτζια Ο’Κιφ, το οποίο πουλήθηκε έναντι 44,4 εκατομμυρίων δολαρίων το 2014, επίσης από τον οίκο Sotheby’s.

Η υψηλότερη τιμή για έργο της Κάλο σε δημοπρασία είναι τα 34,9 εκατομμύρια δολάρια, που καταβλήθηκαν το 2021 για το έργο «Ο Ντιέγκο και εγώ», το οποίο απεικονίζει την καλλιτέχνιδα μαζί με τον σύζυγό της, τον τοιχογράφο Ντιέγκο Ριβέρα. Πάντως, υπάρχουν αναφορές ότι πίνακές της έχουν πωληθεί ιδιωτικά για ακόμα υψηλότερες τιμές.

«Δεν είναι απλώς ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Κάλο, αλλά ένα από τα ελάχιστα που υπάρχουν εκτός Μεξικού και δεν ανήκουν σε συλλογή μουσείου», δήλωσε ο Τζούλιαν Ντος, αντιπρόεδρος και επικεφαλής ιμπρεσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης για τον Sotheby’s στην Αμερική. «Έτσι, τόσο ως έργο τέχνης όσο και ως ευκαιρία στην αγορά, δεν θα μπορούσε να είναι πιο σπάνιο και ξεχωριστό».

Η Κάλο απεικόνιζε με ένταση και ωμότητα τον εαυτό της και τα γεγονότα της ζωής της, η οποία άλλαξε ριζικά έπειτα από ένα ατύχημα με λεωφορείο, όταν ήταν 18 ετών. Άρχισε να ζωγραφίζει όσο ήταν κλινήρης, υποβλήθηκε σε μια σειρά επώδυνων χειρουργικών επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη της, ενώ φορούσε γύψινους "κορσέδες" μέχρι τον θάνατό της το 1954, σε ηλικία 47 ετών.

Το «El sueño (La cama)», που δημιουργήθηκε το 1940, δείχνει την καλλιτέχνιδα, στεφανωμένη με κλήματα, ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι που αιωρείται σε έναν απαλό μπλε ουρανό. Ένας σκελετός με καλώδια από δυναμίτη, που κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια, βρίσκεται πάνω από τον "ουρανό" του κρεβατιού.

Britain Art Auction

Ο πίνακας της Φρίντα Κάλο με τίτλο El sueño (La cama) εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών του οίκου Sotheby's.

AP

Η εικόνα είναι γεμάτη συμβολισμούς και μοιάζει αλληγορικός. Ο Ντος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ψυχολογικό πορτρέτο της ίδιας της καλλιτέχνιδας στην ακμή της.

«Τα σπουδαιότερα έργα της χρονοθετούνται μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1930 και των αρχών της δεκαετίας του 1940», είπε. «Είχε διάφορες δοκιμασίες στην ερωτική της ζωή με τον Ντιέγκο, αλλά και στη δική της ζωή με την υγεία της, όμως ταυτόχρονα βρισκόταν πραγματικά στο απόγειο των δυνάμεών της».

Ο πίνακας, που εκτέθηκε δημόσια τελευταία φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είναι το πιο σημαντικό έργο σε μια δημοπρασία με περισσότερα από 100 σουρεαλιστικά έργα από καλλιτέχνες όπως ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Ρενέ Μαγκρίτ, ο Μαξ Ερνστ και η Ντοροθέα Τάνινγκ. Προέρχονται από μια ιδιωτική συλλογή, ο ιδιοκτήτης της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Κάλο αρνιόταν να την κατατάξουν στους σουρεαλιστές, αλλά ο Ντος υποστηρίζει ότι η «γοητεία της με το υποσυνείδητο» και η χρήση απόκοσμων εικόνων την τοποθετούν ξεκάθαρα σε αυτή τη "γραμμή".

Ο πίνακας της Κάλο εκτίθεται στον Sotheby’s στο Λονδίνο μέχρι την Τρίτη, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι, το Χονγκ Κονγκ και το Παρίσι πριν από την πώληση στη Νέα Υόρκη.

*Με πληροφορίες από Associated Press

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:50LIFESTYLE

Η Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα - Η έκπληξη της Τζένιφερ Άνιστον

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ έχουν τηλεφωνική συνομιλία για Tik Tok και δασμούς

17:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Ρήγας Φεραίος, ο Patrick Henry και το δίλημμα της Παλαιστίνης

17:37ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Nova: Αποχαιρετά τον αξεπέραστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τις εμβληματικές ταινίες «Το Κεντρί» και «Η Καταδίωξη»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρίντα Κάλο: Στο σφυρί το «Όνειρο» - Ο πίνακας-σύμβολο που μπορεί να ξεπεράσει τα 60 εκατ. δολάρια

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Εξελέγη ο Χαρακόπουλος γενικός γραμματέας της ΚΟ - Τι είπαν οι βουλευτές στον Μητσοτάκη

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι - Ήχησε το 112

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα κόντεψε να χάσει το σπίτι της για χρέος 1.400 ευρώ σε πιστωτική κάρτα

17:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στήριξη Φουρλάνι σε Τεντόγκου: «Γίγαντας αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας των ΜΑΤ έριξε σφαλιάρα σε συνάδελφό του στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Εσθονία: Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

17:10LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Ο δολοφόνος του Πέτρου κυκλοφορεί ελεύθερος και σκορπά φόβο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αττική Οδό: Φωτιά σε όχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

17:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: «Κατεβάζει τον πήχη» για την ανάπτυξη

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εκκένωσαν την πόλη - Εκτίμηση των IDF

16:55ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Σημαντικό deal για μετάδοση αγώνων σε Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική για την παρουσία του λύκου- Οδηγίες στους πολίτες από την Περιφέρεια

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο 54χρονος, φέρει 60% εγκαύματα – Μία σύλληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι - Ήχησε το 112

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Εσθονία: Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

16:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο για εγγραφές - Ποιες οικογένειες θα έχουν προτεραιότητα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα - Δείτε εικόνες και βίντεο

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα κόντεψε να χάσει το σπίτι της για χρέος 1.400 ευρώ σε πιστωτική κάρτα

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζόελ Μος: Πέθανε ο θρυλικός παραγωγός του Χόλιγουντ

12:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε αλά ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρίντα Κάλο: Στο σφυρί το «Όνειρο» - Ο πίνακας-σύμβολο που μπορεί να ξεπεράσει τα 60 εκατ. δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ