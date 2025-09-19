Φρίντα Κάλο: Στο σφυρί το «Όνειρο» - Ο πίνακας-σύμβολο που μπορεί να ξεπεράσει τα 60 εκατ. δολάρια

Το πρόσωπο της Φρίντα Κάλο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο της τέχνης, χάρη στα τολμηρά δικά της πορτρέτα. Ωστόσο, ένα λιγότερο γνωστό έργο της Μεξικανής καλλιτέχνιδας πρόκειται να βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s, σε μια πώληση που αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ.

Με την εκτιμώμενη τιμή να κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 εκατομμυρίων δολαρίων, το έργο «El sueño (La cama)» (ή, στα ελληνικά, «Το Όνειρο») ενδέχεται να ξεπεράσει την υψηλότερη τιμή που έχει καταβληθεί ποτέ για πίνακα γυναίκας καλλιτέχνιδας, όταν βγει στο σφυρί στις 8 Νοεμβρίου. Αυτό το ρεκόρ κατέχει σήμερα το έργο «Jimson Weed/White Flower No. 1» της Τζόρτζια Ο’Κιφ, το οποίο πουλήθηκε έναντι 44,4 εκατομμυρίων δολαρίων το 2014, επίσης από τον οίκο Sotheby’s.

Η υψηλότερη τιμή για έργο της Κάλο σε δημοπρασία είναι τα 34,9 εκατομμύρια δολάρια, που καταβλήθηκαν το 2021 για το έργο «Ο Ντιέγκο και εγώ», το οποίο απεικονίζει την καλλιτέχνιδα μαζί με τον σύζυγό της, τον τοιχογράφο Ντιέγκο Ριβέρα. Πάντως, υπάρχουν αναφορές ότι πίνακές της έχουν πωληθεί ιδιωτικά για ακόμα υψηλότερες τιμές.

«Δεν είναι απλώς ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Κάλο, αλλά ένα από τα ελάχιστα που υπάρχουν εκτός Μεξικού και δεν ανήκουν σε συλλογή μουσείου», δήλωσε ο Τζούλιαν Ντος, αντιπρόεδρος και επικεφαλής ιμπρεσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης για τον Sotheby’s στην Αμερική. «Έτσι, τόσο ως έργο τέχνης όσο και ως ευκαιρία στην αγορά, δεν θα μπορούσε να είναι πιο σπάνιο και ξεχωριστό».

Η Κάλο απεικόνιζε με ένταση και ωμότητα τον εαυτό της και τα γεγονότα της ζωής της, η οποία άλλαξε ριζικά έπειτα από ένα ατύχημα με λεωφορείο, όταν ήταν 18 ετών. Άρχισε να ζωγραφίζει όσο ήταν κλινήρης, υποβλήθηκε σε μια σειρά επώδυνων χειρουργικών επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη της, ενώ φορούσε γύψινους "κορσέδες" μέχρι τον θάνατό της το 1954, σε ηλικία 47 ετών.

Το «El sueño (La cama)», που δημιουργήθηκε το 1940, δείχνει την καλλιτέχνιδα, στεφανωμένη με κλήματα, ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι που αιωρείται σε έναν απαλό μπλε ουρανό. Ένας σκελετός με καλώδια από δυναμίτη, που κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια, βρίσκεται πάνω από τον "ουρανό" του κρεβατιού.

Ο πίνακας της Φρίντα Κάλο με τίτλο El sueño (La cama) εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών του οίκου Sotheby's. AP

Η εικόνα είναι γεμάτη συμβολισμούς και μοιάζει αλληγορικός. Ο Ντος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ψυχολογικό πορτρέτο της ίδιας της καλλιτέχνιδας στην ακμή της.

«Τα σπουδαιότερα έργα της χρονοθετούνται μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1930 και των αρχών της δεκαετίας του 1940», είπε. «Είχε διάφορες δοκιμασίες στην ερωτική της ζωή με τον Ντιέγκο, αλλά και στη δική της ζωή με την υγεία της, όμως ταυτόχρονα βρισκόταν πραγματικά στο απόγειο των δυνάμεών της».

Ο πίνακας, που εκτέθηκε δημόσια τελευταία φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είναι το πιο σημαντικό έργο σε μια δημοπρασία με περισσότερα από 100 σουρεαλιστικά έργα από καλλιτέχνες όπως ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Ρενέ Μαγκρίτ, ο Μαξ Ερνστ και η Ντοροθέα Τάνινγκ. Προέρχονται από μια ιδιωτική συλλογή, ο ιδιοκτήτης της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Κάλο αρνιόταν να την κατατάξουν στους σουρεαλιστές, αλλά ο Ντος υποστηρίζει ότι η «γοητεία της με το υποσυνείδητο» και η χρήση απόκοσμων εικόνων την τοποθετούν ξεκάθαρα σε αυτή τη "γραμμή".

Ο πίνακας της Κάλο εκτίθεται στον Sotheby’s στο Λονδίνο μέχρι την Τρίτη, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι, το Χονγκ Κονγκ και το Παρίσι πριν από την πώληση στη Νέα Υόρκη.

*Με πληροφορίες από Associated Press

Διαβάστε επίσης