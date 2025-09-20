ΗΠΑ: Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προειδοποιεί για νέες επιθέσεις της Αλ Κάιντα

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (NCTC) εξέδωσε προειδοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι οι πρόσφατες εκκλήσεις της Αλ Κάιντα για επιθέσεις κατά της χώρας δείχνουν πως η τρομοκρατική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή.

Σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα προς τις αρχές ασφαλείας, η Αλ Κάιντα και ο παρακλάδι της στην Υεμένη, η «Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο» (AQAP), επιχειρούν να αξιοποιήσουν τόσο τα δικά τους μέσα προπαγάνδας όσο και τις διεθνείς συγκρούσεις —ιδίως όπου εμπλέκονται στρατιωτικά ή διπλωματικά οι ΗΠΑ— για να εμπνεύσουν πιθανούς δράστες.

Μέτρα προστασίας

Το υπόμνημα καλεί κυβερνητικούς αξιωματούχους και προσωπικό ασφαλείας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί:

να αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών για ταξίδια, προγράμματα ή τοποθεσίες,

να μην φέρουν εμφανή διακριτικά εκτός εργασίας,

να περιορίζουν τυχόν εκτεθειμένα στοιχεία ταυτοποίησης.

Ανησυχίες για μαζικές συγκεντρώσεις

Η προειδοποίηση αναφέρει ότι στόχοι υψηλού κινδύνου παραμένουν οι χώροι που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπως αθλητικές και μουσικές εκδηλώσεις. Ζητείται ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και η πραγματοποίηση ενημερωτικών συσκέψεων για τα μέτρα ασφαλείας πριν από τη διεξαγωγή τους.

Ο ρόλος της NCTC

Η NCTC, που υπάγεται στο Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και ιδρύθηκε το 2004 μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τονίζει ότι οι πληροφορίες που μοιράζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου έχουν στόχο να προσφέρουν εργαλεία για την αντιμετώπιση πιθανών επιθέσεων από την Αλ Κάιντα.

