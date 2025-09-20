Φωτιές στην Τουρκία: Στις φλόγες περιοχές στην Αττάλεια - Διώχνουν τους τουρίστες άρον άρον - Βίντεο

Αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές είναι για ακόμη μια φορά η Τουρκία. Δεκατέσσερα αεροσκάφη, 20 ελικόπτερα και περισσότερα από 800 άτομα προσωπικό συμμετέχουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Δασική πυρκαγιά μαίνεται στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας. Στην περιοχή Köyceğiz της Μούγλα, τα συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειές τους τη δεύτερη ημέρα της δασικής πυρκαγιάς. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα επί τόπου, με τις εναέριες προσπάθειες να ξεκινούν με το πρώτο φως της ημέρας. Εν τω μεταξύ, στις συνοικίες Akköprü, Sazak και Pınar, όπου πλησιάζουν οι φλόγες, 218 σπίτια εκκενώθηκαν προληπτικά και 582 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς ζώνες.

Επίσης εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Μπέλεκ, ελήφθη απόφαση για επείγουσα εκκένωση των τουριστών απευθείας από τα ξενοδοχεία. Δάση κοντά στην περιοχή του θέρετρου πήραν φωτιά και οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τα ξενοδοχεία.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν την εκκένωση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μοιράζονται βίντεο με πυκνό καπνό πάνω από την πόλη. Η Αττάλεια είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ξένους τουρίστες, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει χιλιάδες ταξιδιώτες.

Antalya on Fire: Tourists Evacuated from Resort Hotels



A massive blaze has erupted in Belek, forcing the urgent evacuation of tourists directly from hotels. Forests near the resort area caught fire, and the flames are moving dangerously close to the hotels.



Local authorities…

Antalya'da Kundu Belek yolunda yangın çıktı.

Antalya Belek yolunda yangın, titanic otel yanıyor

Belek / Aksu Yangını

Zafer Partisi Yangın bölgesinde !

İl Başkanımız Nazmi Acan ve İl Başkan Yardımcımız Furkan Uysal, sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangın söndürme çalışmalarında bizzat görev alarak kahraman itfaiye personelimize destek oldular.