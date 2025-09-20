Αγγλία: Οδηγούσε βλέποντας «ροζ» εικόνες και προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός πατέρας

Ο 43χρονος Neil Platt καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης επειδή προκάλεσε τον θάνατο του 46χρονου Danny Aitchison

Ο οδηγός φορτηγού, Neil Platt

Lancashire Constabulary
Σε 10 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε οδηγός φορτηγού, ο οποίος «αφαιρέθηκε από τον δρόμο» επειδή κοιτούσε πορνογραφικές εικόνες με αποτέλεσμα να σκοτώσει έναν πατέρα δύο παιδιών σε τροχαίο δυστύχημα στο Skelmersdale, Lancashire της Αγγλίας.

Το δικαστήριο Preston Crown Court άκουσε ότι στις 17 Μαΐου του περασμένου έτους, ο 43χρονος Neil Platt έκανε scroll στα social media ενώ οδηγούσε και ότι του εμφανίστηκαν εικόνες γυμνών γυναικών στην αρχική του.

Ο Platt, που εκείνη τη στιγμή ήταν «πολύ αποσπασμένος», χτύπησε το αυτοκίνητο του 46χρονου Danny Aitchison, ο οποίος ήταν σταματημένος σε μεγάλη ουρά οχημάτων λόγω κίνησης. Το όχημα του κ. Aitchison έπεσε στο πίσω μέρος ενός βυτιοφόρου και εξερράγη από την πρόσκρουση.

Danny Aitchison

Ο Danny Aitchison

Lancashire Constabulary

Κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου του Platt, ο δικαστής Ian Unsworth KC είπε: «Η αλαζονική και εγωιστική στάση σας ενώ οδηγούσατε ήταν πραγματικά σοκαριστική. Επιλέξατε οικειοθελώς και χωρίς καμία δικαιολογία να αγνοήσετε τους κανόνες του Κ.Ο.Κ.. Δεν κοιτάξατε για λίγο το τηλέφωνό σας... κοιτούσατε για ώρα εφαρμογές όπως το X, το TikTok και το YouTube».

Ο δικαστής πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο κατηγορούμενος έψαχνε επίτηδες για πορνογραφικό υλικό, αλλά είπε ότι «αποσπάστηκε από κάτι τόσο απίστευτα ηλίθιο».

Ο Platt, επίσης πατέρας και οδηγός βαρέων οχημάτων για 15 χρόνια, δήλωσε ότι «μισεί τον εαυτό του» για το ατύχημα και το τραύμα που προκάλεσε.

Μιλώντας στο δικαστήριο, η σύντροφος του Aitchison, Kerry, είπε ότι μιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο τη στιγμή του θανάτου του. «Νιώθω θυμωμένη που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Ερχόταν σπίτι σε μένα και τα παιδιά. Ο ήρωάς τους έφυγε», είπε η Kerry.

