Ισραηλινός υπουργός: «Τώρα θα προτείνω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης»

Τα γεράκια της ισραηλινής κυβέρνησης αντέδρασαν αμέσως σκληρά στην αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιε καταδίκασε την πρωτοβουλία ως «ανταμοιβή για τους δολοφόνους» της Χαμάς και ανακοίνωσε ότι θα «υποβάλει πρόταση στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την άμεση εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας» και στη Δυτική Όχθη.

Ο συνάδελφός του Μίκι Ζόχαρ επανέλαβε τα συναισθήματά του: η μόνη απάντηση θα πρέπει να είναι «η εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας στην Ιουδαία, τη Σαμάρεια και την κοιλάδα του Ιορδάνη». Αυτό αναφέρει η Haaretz.

«Η αναγνώριση του «παλαιστινιακού» κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, ως ανταμοιβή για τους δολοφονικούς τρομοκράτες της Nukhba, απαιτεί άμεσες αντιμέτρηση», δηλώνει ο Ben Gvir, ζητώντας «την άμεση εφαρμογή της κυριαρχίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρια (το βιβλικό όνομα για τις περιοχές που είναι γνωστές συλλογικά ως Δυτική Όχθη) και την πλήρη διάλυση της «Παλαιστινιακής» Αρχής».

Η δύναμη Nukhba είναι η ελίτ μονάδα της Χαμάς που ηγήθηκε της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

«Σκοπεύω να υποβάλω πρόταση για την εφαρμογή της κυριαρχίας στην προσεχή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου», προσθέτει.

Ο Μπεν Γβίρ βρίσκει απήχηση στον Ιτζάκ Βάσερλαουφ του κόμματός του Otzma Yehudit, ο οποίος είναι επικεφαλής του Υπουργείου Νεγκέβ, Γαλιλαίας και Εθνικής Ανθεκτικότητας.

«Η Γη του Ισραήλ ανήκει αποκλειστικά στον λαό του Ισραήλ – δεν υπάρχει παλαιστινιακός λαός και δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος», δηλώνει ο Wasserlauf.

