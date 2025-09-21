Ισραήλ και Συρία ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία ασφαλείας

Μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας εκκολάπτεται και έχειολοκληρωθεί κατά «99%», με την ανακοίνωση να αναμένεται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που μίλησε στους The Times of Israel.

«Είμαστε 99% κοντά στην ολοκλήρωση. Νομίζω ότι εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα έχουμε ανακοίνωση, αν όχι στο τέλος αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι τα κύρια ζητήματα που απομένουν προς επίλυση είναι η ακριβής χρονική στιγμή της ανακοίνωσης και οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη Συρία.

«Πρόκειται πραγματικά για θέμα χρόνου και για το πώς οι Σύροι θα το επικοινωνήσουν στον λαό τους», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη απόψε για να συζητήσει την ενδεχόμενη συμφωνία ασφαλείας με τη Συρία, σύμφωνα με τους The Times of Israel.

Η Δαμασκός επιδιώκει να εξασφαλίσει την παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν εισέλθει στη νότια Συρία.

Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν συνάντηση, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Λονδίνο την Τετάρτη, η οποία σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios διήρκεσε πέντε ώρες, εντείνοντας τις προσδοκίες ότι η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στην οποία θα συμμετάσχουν τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Σύρος Πρόεδρος, Άχμεντ αλ-Σαράα.