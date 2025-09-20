Τελεσίγραφο Χαμάς σε Νετανιάχου με «φωτογραφία αποχαιρετισμού» των αιχμαλώτων

Οι Ταξιαρχίες Αλ–Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δημοσιοποίησαν σήμερα (20/09) νέα φωτογραφία των αιχμαλώτων που κρατούν, συνοδευόμενη από άμεσο αλλά και έμμεσο μήνυμα προς την Ισραηλινή ηγεσία.

Οι Ταξιαρχίες χαρακτήρισαν τη δημοσιευμένη εικόνα ως «φωτογραφία αποχαιρετισμού των αιχμαλώτων», επιρρίπτοντας την ευθύνη για την τύχη τους στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Εϊάλ Ζαμίρ, εξαιτίας της «αδιαλλαξίας τους», όπως αναφέρουν.

Με τις φωτογραφίες, η Χαμάς δίνει και ένα επιπλέον μήνυμα: Καθεμία έφερε το όνομα «Ρον Αράντ», του Ισραηλινού που εξαφανίστηκε πάνω από τον νότιο Λίβανο το 1986 και του οποίου η τύχη παραμένει άγνωστη εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Οι αιχμάλωτοι αριθμήθηκαν ως «Ρον Αράντ 1», «Ρον Αράντ 2» και ούτω καθεξής.

Η συγκεκριμένη κίνηση λειτουργεί ως τακτική ψυχολογικής και πολιτικής πίεσης, με στόχο να διεγείρει την ισραηλινή κοινή γνώμη και να πιέσει την κυβέρνηση Νετανιάχου να επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή κρατουμένων, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες συνέπειες, σύμφωνα με αναλυτές.