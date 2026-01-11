Άδωνις Γεωργιάδης μετά το TikTok Αμερικανού τουρίστα: «Δεν συνειδητοποιούμε πόσο καλό είναι το ΕΣΥ»

Βίντεο από το TikTok ενός Αμερικανού τουρίστα, ο οποίος μοιράστηκε την εμπειρία του από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), με αφορμή τον τραυματισμό της κόρης του κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκίδα, αναδημοσίευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο βίντεο, ο Αμερικανός χρήστης με το όνομα sixyouellos περιγράφει πώς αντιμετωπίστηκε το περιστατικό στο ελληνικό σύστημα υγείας και προχωρά σε σύγκριση με το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας θετικά σχόλια για τη φροντίδα που έλαβε η κόρη του, στην Ελλάδα, τονίζοντας πως δεν περίμενε ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν κάτι. «Πήγαμε στα επείγοντα, της βάλανε γύψο, μας δώσανε οδηγίες και αυτό ήταν, καθόμασταν και περιμέναμε να πληρώσουμε αλλά μας είπαν πως είμαστε έτοιμοι, στις ΗΠΑ δεν γίνεται να συμβεί αυτό».

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις συχνές επικρίσεις που δέχεται το ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι τέτοιες εμπειρίες αναδεικνύουν την αξία και τη γενναιοδωρία του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ελλάδα.

«Στο TikTok ένας Αμερικανός ανέβασε αυτό το βίντεο για να μοιραστεί με τους ακολούθους του την εμπειρία του από το ΕΣΥ. Το κοριτσάκι του είχε στη Χαλκίδα ένα μικρό ατύχημα και, με την ευκαιρία αυτή, συγκρίνει τα δύο συστήματα υγείας, ΗΠΑ και Ελλάδας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός τόνισε πως, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, το ΕΣΥ παραμένει ένα λειτουργικό και δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, τόσο για ασφαλισμένους όσο και για ανασφάλιστους πολίτες.

«Όλη μέρα κατηγορούμε το ΕΣΥ, αλλά δεν συνειδητοποιούμε πόσο γενναιόδωρο είναι με όλους μας. Προβλήματα έχουμε πολλά, όμως παραμένουμε με ένα απολύτως δωρεάν σύστημα Υγείας. Να το εκτιμούμε και να μην το απαξιώνουμε καθημερινά, νομίζοντας ότι αλλού όλα είναι τέλεια», σημείωσε, καταλήγοντας ότι «το ΕΣΥ πάει καλά και κάθε μέρα γίνεται καλύτερο».

