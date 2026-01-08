Επίσκεψη Μητσοτάκη στον «Άγιο Σάββα»: Σε 3 μήνες δεν θα υπάρχει αναμονή στα ογκολογικά χειρουργεία

Με τις ανακαινισμένες χειρουργικές αίθουσες που παραδόθηκαν, διπλασιάζεται η η δυναμική των χειρουργείων του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»

Επίσκεψη Μητσοτάκη στον «Άγιο Σάββα»: Σε 3 μήνες δεν θα υπάρχει αναμονή στα ογκολογικά χειρουργεία
Λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια στις εννέα ανακαινισμένες χειρουργικές αίθουσες του «Αγίου Σάββα», το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, είχε την ευκαιρία να δει τις πλήρως ανακαινισμένες, υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες και να συνομιλήσει με εργαζόμενους και ασθενείς.

Η ανακαίνιση και αναβάθμιση των χειρουργικών κλινών, επτά εκ των οποίων θα τεθούν σε λειτουργία την προσεχή Δευτέρα, χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Με την παρέμβαση αυτή, σε συνδυασμό με τις τρεις χειρουργικές κλίνες στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», ουσιαστικά διπλασιάζεται η δυναμική των χειρουργικών αιθουσών για ογκολογικά περιστατικά στον «Άγιο Σάββα», με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι θα διενεργούνται μηνιαίως περίπου 550 επεμβάσεις.

Χάρη στην αύξηση της χωρητικότητας των χειρουργικών υποδομών, αναμένεται να εξυπηρετηθούν εντός τριών μηνών από την πλήρη λειτουργία των αιθουσών, όλοι οι ασθενείς που βρίσκονται σήμερα στη λίστα αναμονής του νοσοκομείου, η οποία παρέμεινε περιορισμένη παρά το γεγονός ότι οι εργασίες απαίτησαν την προσωρινή μετεγκατάσταση των κλινών, αρχικά στο «Νίκος Κούρκουλος» και στη συνέχεια στο ΓΝΑ «Ελπίς».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μετά την επίσκεψη, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Το 2026 μπαίνει με πολύ θετικούς οιωνούς για τον "Άγιο Σάββα", το μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της χώρας μας. Και πράγματι, θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο, αλλά πρωτίστως όλους τους εργαζόμενους, γι’ αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο.

»Όπως είπε και ο Υπουργός, τα χειρουργεία αυτά ανακατασκευάστηκαν πλήρως, ουσιαστικά εν κινήσει, χωρίς να υπάρξει καμία καθυστέρηση στα ογκολογικά χειρουργεία. Με τον εκσυγχρονισμό αλλά και τη σημαντική αύξηση του αριθμού τους, πια δεν θα έχουμε -πρακτικά σε τρεις μήνες από τώρα- ουσιαστικές αναμονές για οποιοδήποτε ογκολογικό χειρουργείο. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Το Ταμείο Ανάκαμψης αξιοποιείται πλήρως για να κάνουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αλλά φυσικά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους γιατρούς, χωρίς τους νοσηλευτές μας, οι οποίοι κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και νομίζω ότι ειδικά σε ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο αυτό έχει μία ξεχωριστή σημασία. Και βέβαια, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ: δεν νομίζω ότι ο "Άγιος Σάββας" έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιοδήποτε αντικαρκινικό νοσοκομείο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το πιστοποιούν πρώτα και πάνω απ’ όλα οι ίδιοι οι ασθενείς».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε από την πλευρά του: «Κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Αυτό είναι το δυσκολότερο έργο που κάναμε απ’ όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στο ΕΣΥ, διότι επιλέξαμε, για να μην χάσουμε τους πόρους, να κάνουμε αυτό το έργο εν λειτουργία.

»Που σημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι αυτού του νοσοκομείου -που βάλανε μεγάλη ψυχή και θέλω να τους ευχαριστήσω- φρόντισαν αυτό το ενδιάμεσο δύσκολο διάστημα να μην αυξηθεί η λίστα των ογκολογικών χειρουργείων καθόλου. Έκαναν 2.800 χειρουργεία σε άλλους χώρους, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό το έργο και να μην χαθούν οι πόροι, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Στην αρχή σκεφτόμασταν και αν μπορεί να γίνει, ήταν από τα έργα που σκεφτόμασταν εάν πρέπει να το εντάξουμε ή όχι. Τελικά έγινε. Πολλοί πίστευαν ότι δεν μπορούσε να γίνει. Και το κυριότερο: ανεβάζοντας τις χειρουργικές κλίνες από πέντε σε έντεκα, πρακτικά σε τρεις μήνες το πολύ από σήμερα δεν θα υπάρχει καθόλου αναμονή στον "Άγιο Σάββα" για χειρουργείο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο ΕΣΥ ποτέ από την ίδρυσή του και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτό».

Ο υπουργός Υγείας, τέλος, προσέθεσε: «Πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, γίναμε ένα από τα 120 κέντρα αριστείας αναφοράς ογκολογικής θεραπείας στην Ευρώπη. Πήραμε τη μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να υπάρξει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη από αυτή, και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του νοσοκομείου. Και το ότι καταφέραμε, κ. Πρόεδρε, να την πάρουμε και με τις παλαιότερές μας υποδομές, είναι ακόμα δυσκολότερο. Και θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί έχουμε πλέον στην Ελλάδα ένα νοσοκομείο που είναι στα 120 καλύτερα όλης της Ευρώπης».

