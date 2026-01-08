Ανοίγουν οι ανακαινισμένες χειρουργικές αίθουσες στον «Άγιο Σάββα»

Επανέρχεται η χειρουργική λειτουργία στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», η οποία είχε ανασταλεί όσο βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένα έργα ανακαίνισης.

Οι εργασίες ανακαίνισης σε εννέα χειρουργικές αίθουσες του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου έχουν ολοκληρωθεί και επτά από αυτές μπαίνουν σε λειτουργία από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Η κτηριακή αναβάθμιση του «Αγίου Σάββα» περιλαμβάνει την ανακαίνιση πέντε μηχανοστασίων κλιματισμού, την ανακαίνιση του Κεντρικού Λεβητοστασίου και την ανακαίνιση εννέα χειρουργικών αιθουσών του 2ου και 3ου ορόφου. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων ασφαλείας, σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν επτά πλήρως ανακαινισμένες και υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες εντός του νοσοκομείου, μαζί με τη μία επίσης ανακαινισμένη χειρουργική αίθουσα εκτάκτων περιστατικών του α’ ορόφου του Νοσοκομείου. Σε αυτές προστίθενται και τρεις χειρουργικές αίθουσες στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» που ανήκει διοικητικά στον «Άγιο Σάββα». Συνολικά, θα εξυπηρετούν το νοσοκομείο 11 χειρουργικές αίθουσες, σημειώνει το υπουργείο Υγείας, αντί για πέντε που λειτουργούσαν μέχρι την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους.

Τα εγκαίνια των ανακαινισμένων χειρουργικών κλινών πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (08/01/2026), παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα και ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Χρήστος Φασιανός.

«Η ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής των νέων χειρουργικών κλινών του νοσοκομείου "Άγιος Σάββας", δεν ήταν καθόλου αυτονόητο εγχείρημα. Όμως, χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων και στην απόλυτη πίστη των Διοικήσεων, αυτό έγινε. Και όταν η δική μου θητεία θα έχει λήξει, αυτά τα χειρουργεία εδώ θα σώζουν κόσμο. Γιατί τα χειρουργεία δεν φτιάχτηκαν για ένα χρόνο, φτιάχτηκαν για να δώσουν ζωή στον "Άγιο Σάββα" για τα επόμενα τριάντα χρόνια» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι ο ογκολογικός ασθενής είναι «στο επίκεντρο με νέες σύγχρονες υποδομές, με ποιοτικότερες υπηρεσίες και με λιγότερες αναμονές».