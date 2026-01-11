ΗΠΑ: Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, μιλά για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του - Τι είπε για τον Βανς

Η Έρικα μίλησε από το στούντιο του Τσάρλι, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που έδειξαν αγάπη σε αυτήν και την οικογένειά της τις ημέρες μετά τον θάνατό του συζύγου της

Η Έρικα Κερκ δακρύζει όταν μιλά για τον άντρα της, Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε

Η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, μίλησε για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του συζύγου της, σε ζωντανή μετάδοση από τον λογαριασμό του Turning Point USA την Παρασκευή.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, ήταν στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές και υπέρμαχους του κινήματος MAGA, με μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βράδυ της Παρασκευής στο Χ, η Έρικα μίλησε από το στούντιο του Τσάρλι, ευχαριστώντας όσους έδειξαν αγάπη σε εκείνη και την οικογένειά της τις ημέρες μετά τον συγκλονιστικό θάνατό του.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπημένο φίλο του συζύγου μου, τον αντιπρόεδρο [Τζέι Ντι] Βανς, και την εξαιρετική σύζυγό του Ούσα, για την αγάπη και τη στήριξή τους. Τιμήσατε τον σύζυγό μου με τον καλύτερο τρόπο φέρνοντάς τον πίσω στο σπίτι», είπε η Έρικα.

Η χήρα του Κερκ αναφέρθηκε επίσης στην αγάπη του Τσάρλι για την Αμερική, τον Τραμπ και το πάθος του για το Turning Point USA. Δεσμεύτηκε ότι η αποστολή του θα συνεχιστεί και ότι η περιοδεία στα πανεπιστήμια που έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

«Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έκαναν», είπε η Έρικα. «Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και του ελεήμονος αγάπης του Θεού».

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη αυτή τη χώρα», πρόσθεσε αργότερα.
«Δεν έχετε ιδέα τη φωτιά που ανάψατε», είπε και τόνισε: «Το κίνημα που έχτισε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει».

Η Έρικα ανέφερε ότι, αν ο Τσάρλι είχε ποτέ θέσει υποψηφιότητα για αξίωμα, η «κορυφαία προτεραιότητά» του θα ήταν «η αναβίωση της αμερικανικής οικογένειας».

Η χήρα του Κερκ είπε επίσης ότι ο Τσάρλι ήθελε να τον θυμούνται για το θάρρος και την πίστη του. «Τώρα και για όλη την αιωνιότητα, θα στέκεται στο πλευρό του Σωτήρα του, φορώντας το ένδοξο στέμμα ενός μάρτυρα», δήλωσε.

Η Έρικα Κερκ είπε ότι νιώθει την αγάπη του Τσάρλι για εκείνη κάθε μέρα. «Ήταν ο τέλειος πατέρας, ήταν ο τέλειος σύζυγος».

Ο Βανς έγραψε στο Χ την Παρασκευή: «Είμαι ευγνώμων στον κυβερνήτη Σπένσερ Κοξ, στις αρχές επιβολής του νόμου της Γιούτα, στον Κας Πατέλ και στο FBI που έδωσαν σε αυτή την υπόθεση τον χρόνο, τους πόρους και τη σκληρή δουλειά που άξιζε. Πρόκειται για μια μεγάλη εξέλιξη και όλοι όσοι βοήθησαν, από τους επαγγελματίες των αρχών έως τους πολίτες που έδωσαν πληροφορίες, αξίζουν την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη μας.

»Με κάποιους τρόπους, η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια. Ωστόσο πιστεύω ότι έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Προσευχηθείτε για την Έρικα Κερκ και τα δύο πανέμορφα παιδιά. Κάναμε ένα μεγάλο βήμα σήμερα το πρωί για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Τσάρλι και την οικογένειά του. Δόξα τω Θεώ γι’ αυτό».

Η Ράιλι Γκέινς έγραψε επίσης στο Χ την Παρασκευή: «Πώς μπορεί κανείς να ακούσει τη συμπόνια, τη δύναμη και τη γενναιότητα με τις οποίες μίλησε η Έρικα Κερκ και να συνεχίσει να πανηγυρίζει τη δολοφονία του Τσάρλι;»

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Φλόριντα Ρικ Σκοτ: «Η γενναιότητα, η αγάπη και η πίστη που έδειξε απόψε η Έρικα Κερκ ήταν εξαιρετικές. Συνεχίστε να τη στηρίζετε με προσευχές. Ενώ θρηνούμε την τραγική απώλεια του Τσάρλι, στεκόμαστε στο πλευρό της Έρικας, της οικογένειας Κερκ και της ομάδας του Turning Point στον καθημερινό αγώνα να συνεχιστεί η κληρονομιά του Τσάρλι».

Οι νομικές διαδικασίες αναμένεται να προχωρήσουν, καθώς υπάρχει πλέον ύποπτος υπό κράτηση σε σχέση με τη δολοφονία του Κερκ.

