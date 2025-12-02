Ο Τσάρλι Κερκ στην κορυφή της λίστας των πιο διαβασμένων άρθρων της Wikipedia για το 2025

Ο ιδρυτής της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ,, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμο στο Thomas & Mack Center, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024, στο Λας Βέγκας.

Το άρθρο της Wikipedia για τον Charlie Kirk ήταν το πιο πολυδιαβασμένο στην online εγκυκλοπαίδεια για το 2025, καθώς οι χρήστες αναζητούσαν πληροφορίες για τον συντηρητικό ακτιβιστή. Οι χρήστες είδαν το άρθρο για τον Kirk σχεδόν 45 εκατομμύρια φορές, πολλές από αυτές μετά την δολοφονία του στις 10 Σεπτεμβρίου, στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Αν και ο Kirk ήταν γνωστή προσωπικότητα στις ΗΠΑ ως συνιδρυτής του οργανισμού «Turning Point USA», ο θάνατός του έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Περισσότερο από το 40% των προβολών του άρθρου προήλθε από χώρες εκτός των ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένα από το Ίδρυμα Wikimedia, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λειτουργεί τον ιστότοπο.

Το δεύτερο πιο πολυδιαβασμένο άρθρο ήταν μια λίστα με τους θανάτους του 2025. Η λίστα του 2024 ήταν το πιο πολυδιαβασμένο άρθρο πέρυσι. Το τρίτο άρθρο στην λίστα ήταν ο Ed Gein, ο Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος που έγινε κεντρικός χαρακτήρας της τρίτης σεζόν της σειράς «Monster» του Netflix.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν δύο ακόμη δημόσιες προσωπικότητες των ΗΠΑ: ο Ντόναλντ Τραμπ, στην όγδοη εμφάνισή του στην ετήσια λίστα· και ο Πάπας Λέων ΙΔ', ο οποίος έχει γεννηθεί στο Σικάγο.

Τα άρθρα που σχετίζονται με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση παραμένουν βασικό στοιχείο της λίστας των κορυφαίων 20 άρθρων. Οι ταινίες «Sinners» και «Superman» ήταν και οι δύο στο τοπ 10, ενώ η σειρά του Netflix «Adolescence» κατέλαβε τη 17η θέση, καθώς η σειρά τεσσάρων μερών έγινε μια viral επιτυχία.

Στην λίστα εμφανίστηκαν επίσης ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο Έλον Μασκ και ο Youtuber MrBeast.

Δείτε αναλυτικά την λίστα των τοπ 20: