Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Θρίαμβος με έναν ακόμη… περίπατο για την ομάδα της Βοιωτίας

Πέρασαν οι γιορτές, αλλά ήταν σα να μην πέρασε μια μέρα για τον εντυπωσιακό Λεβαδειακό. Η ομάδα της Βοιωτίας είχε «ντέρμπι» τετράδας με τον Βόλο, αλλά το μετέτρεψε σε περίπατο επικρατώντας 3-1. Κάνοντας μια ακόμη «γεμάτη» και θεαματική εμφάνιση στη φετινή του παρουσία στο πρωτάθλημα.

Έτσι ο Λεβαδειακός ανέβηκε στους 31 βαθμούς και πήρε προβάδισμα 6 από τον Βόλο που έμεινε στους 25, με τις δύο ομάδες να είναι στην 4η και την 5η θέση.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν δυνατά το ματς όπως συνηθίζουν και προηγήθηκαν νωρίς με τον Μπάλτσι. Ο Βόλος ισορρόπησε, πήρε μέτρα, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις. Σα να μην έφτανε αυτό, ήρθε το αυτογκόλ του Σόρια προς το τέλος του πρώτου μέρους να δώσει «καθαρό» προβάδισμα στον Λεβαδειακό.

Από εκεί και πέρα το ματς έμοιαζε με παράσταση για ένα ρόλο. Οι γηπεδούχοι δεν άφησαν την ομάδα της Μαγνησίας να πάρει… ανάσα. Δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, σκόραραν με τον Πεντρόσο κι έφτασαν σε μια ακόμη επιβλητική νίκη στην πορεία τους για την τετράδα. Οι φιλοξενούμενοι στη μοναδική τους μεγάλη φάση στο δεύτερο μέρος, κατόρθωσαν απλά να βάλουν το γκολ της τιμής με τον Κόμπα.

Το φιλμ του αγώνα

8’ Ο Τσάπρας από κοντά με προβολή προσπάθησε να νικήσει τον Σιαμπάνη, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να βγαίνει νικητής.

9’ Γκολ 1-0: Ο Παλάσιος βρήκε κάθετα στην περιοχή τον Μπάλτσι, αυτός πέρασε τον Σιαμπάνη από πλάγια θέση, γύρισε με τους αμυντικούς να κόβουν, η μπάλα ξανά στον Μπάλτσι που πλάσαρε στα δίχτυα!

22’ Ο Μπουζούκης έκανε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ.

25’ Στην κόντρα ο Λεβαδειακός, ο Κωστή προτίμησε να σουτάρει αντί να πασάρει και έστειλε την μπάλα άουτ.

30’ Γύρισμα του Κάργα πάνω στην έξοδο του Λοντίγκιν, απομάκρυναν οι αμυντικοί και το σουτ του Χέρμανσον έφυγε άουτ.

41’ Γκολ 2-0: Απίστευτο αυτογκόλ για την ομάδα του Βόλου. Ο Μάγκνουσον έκανε το γέμισμα για τον Παλάσιος που έφυγε στο χώρο, τον σταμάτησαν οι φιλοξενούμενοι στην περιοχή τους, ο Σόρια προσπάθησε να γυρίσει στον Σιαμπάνη που είχε βγει απ’ την εστία του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

44’ Ο Ασεχνούν προσπάθησε να γίνει απειλητικός, αλλά έκανε κακό τελείωμα και δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία.

45+1’ Ο Μπάλτσι σούταρε από πλεονεκτική θέση, με τον Σιαμπάνη να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση.

46’ Γλίστρησε κι έχασε την μπάλα ο Κόμπα μεταξύ κέντρο και μεγάλης περιοχής της ομάδας του, ο Μπάλτσι βρήκε μόνο τον Λαγιούς που σούταρε από εξαιρετική θέση άουτ.

48’ Ωραία επίθεση του Λεβαδειακού και γκολ του Πεντρόσο, όμως το τέρμα ακυρώθηκε γιατί νωρίτερα έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Λαγιούς.

57’ Ο Τσάπρας από δεξιά γύρισε συρτά στο ύψος του πέναλτι, ο Κωστή βρέθηκε στην πλεονεκτική θέση αλλά σούταρε πάνω στον Σιαμπάνη.

61’ Νέα κόντρα του Λεβαδειακού, γύρισμα από δεξιά, οι κόντρες έφεραν την μπάλα στον Βήχο που σούταρε από κοντά πάνω στον Σιαμπάνη. Η σημαία σηκώθηκε για οφσάιντ, αλλά ήταν οριακή φάση και θα εξεταζόταν αν κατέληγε στα δίχτυα.

64’ Σουτ του Πεντρόσο εκτός περιοχής, έπεσε στη γωνιά του και μπλόκαρε ο Σιαμπάνης.

65’ Κλέψιμο από τους παίκτες του Λεβαδειακού, ο Πεντρόσο σούταρε ξανά, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

67’ Γκολ 3-0: Άλλη μια εκπληκτική συνεργασία για τους παίκτες του Λεβαδειακού, ο Τσάπρας εντός περιοχής βρήκε τον Πεντρόσο απέναντι στον Σιαμπάνη που σκόραρε άνετα!

77’ Ο Πίντσι στην πρώτη φάση του Βόλου στο δεύτερο μέρος, είδε την προσπάθειά του να σταματά πάνω στον Λοντίγκιν.

78’ Γκολ 3-1: Ο Πίντσι εντός περιοχής και δεξιά γύρισε την μπάλα, με τον Κόμπα να κάνει εξαιρετικό γυριστό πάνω στην κίνηση και να μειώνει το σκορ!

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Τσοκάι – Σαντής, Ασεχνούν.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90’ Κάτρης), Τσοκάι, Λαγιούς (58’ Μανθάτης), Μπάλτσι (58’ Συμελίδης), Πεντρόσο (81’ Όζμπολτ), Παλάσιος (81’ Λαμαράνα).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (79’ Τριανταφύλλου), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Κόμπα (79’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (70’ Γρόσδης), Χουάνπι, Πίντσι, Ασεχνούν (84’ Μακνί), Σαντής (46’ Χάμουλιτς).