Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Θρίαμβος με έναν ακόμη… περίπατο για την ομάδα της Βοιωτίας

Στο +6 ο Λεβαδειακός από τον Βόλο, με το άνετο 3-1 στο «ντέρμπι» της τέταρτης θέσης της Super League – Μπάλτσι, Σόρια (αυτ.), Πεντρόσο οι σκόρερ, μείωσε ο Κόμπα.

Newsbomb

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Θρίαμβος με έναν ακόμη… περίπατο για την ομάδα της Βοιωτίας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέρασαν οι γιορτές, αλλά ήταν σα να μην πέρασε μια μέρα για τον εντυπωσιακό Λεβαδειακό. Η ομάδα της Βοιωτίας είχε «ντέρμπι» τετράδας με τον Βόλο, αλλά το μετέτρεψε σε περίπατο επικρατώντας 3-1. Κάνοντας μια ακόμη «γεμάτη» και θεαματική εμφάνιση στη φετινή του παρουσία στο πρωτάθλημα.

Έτσι ο Λεβαδειακός ανέβηκε στους 31 βαθμούς και πήρε προβάδισμα 6 από τον Βόλο που έμεινε στους 25, με τις δύο ομάδες να είναι στην 4η και την 5η θέση.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν δυνατά το ματς όπως συνηθίζουν και προηγήθηκαν νωρίς με τον Μπάλτσι. Ο Βόλος ισορρόπησε, πήρε μέτρα, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις. Σα να μην έφτανε αυτό, ήρθε το αυτογκόλ του Σόρια προς το τέλος του πρώτου μέρους να δώσει «καθαρό» προβάδισμα στον Λεβαδειακό.

Από εκεί και πέρα το ματς έμοιαζε με παράσταση για ένα ρόλο. Οι γηπεδούχοι δεν άφησαν την ομάδα της Μαγνησίας να πάρει… ανάσα. Δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, σκόραραν με τον Πεντρόσο κι έφτασαν σε μια ακόμη επιβλητική νίκη στην πορεία τους για την τετράδα. Οι φιλοξενούμενοι στη μοναδική τους μεγάλη φάση στο δεύτερο μέρος, κατόρθωσαν απλά να βάλουν το γκολ της τιμής με τον Κόμπα.

Το φιλμ του αγώνα

8’ Ο Τσάπρας από κοντά με προβολή προσπάθησε να νικήσει τον Σιαμπάνη, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να βγαίνει νικητής.

9’ Γκολ 1-0: Ο Παλάσιος βρήκε κάθετα στην περιοχή τον Μπάλτσι, αυτός πέρασε τον Σιαμπάνη από πλάγια θέση, γύρισε με τους αμυντικούς να κόβουν, η μπάλα ξανά στον Μπάλτσι που πλάσαρε στα δίχτυα!

22’ Ο Μπουζούκης έκανε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ.

25’ Στην κόντρα ο Λεβαδειακός, ο Κωστή προτίμησε να σουτάρει αντί να πασάρει και έστειλε την μπάλα άουτ.

30’ Γύρισμα του Κάργα πάνω στην έξοδο του Λοντίγκιν, απομάκρυναν οι αμυντικοί και το σουτ του Χέρμανσον έφυγε άουτ.

41’ Γκολ 2-0: Απίστευτο αυτογκόλ για την ομάδα του Βόλου. Ο Μάγκνουσον έκανε το γέμισμα για τον Παλάσιος που έφυγε στο χώρο, τον σταμάτησαν οι φιλοξενούμενοι στην περιοχή τους, ο Σόρια προσπάθησε να γυρίσει στον Σιαμπάνη που είχε βγει απ’ την εστία του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

44’ Ο Ασεχνούν προσπάθησε να γίνει απειλητικός, αλλά έκανε κακό τελείωμα και δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία.

45+1’ Ο Μπάλτσι σούταρε από πλεονεκτική θέση, με τον Σιαμπάνη να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση.

46’ Γλίστρησε κι έχασε την μπάλα ο Κόμπα μεταξύ κέντρο και μεγάλης περιοχής της ομάδας του, ο Μπάλτσι βρήκε μόνο τον Λαγιούς που σούταρε από εξαιρετική θέση άουτ.

48’ Ωραία επίθεση του Λεβαδειακού και γκολ του Πεντρόσο, όμως το τέρμα ακυρώθηκε γιατί νωρίτερα έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Λαγιούς.

57’ Ο Τσάπρας από δεξιά γύρισε συρτά στο ύψος του πέναλτι, ο Κωστή βρέθηκε στην πλεονεκτική θέση αλλά σούταρε πάνω στον Σιαμπάνη.

61’ Νέα κόντρα του Λεβαδειακού, γύρισμα από δεξιά, οι κόντρες έφεραν την μπάλα στον Βήχο που σούταρε από κοντά πάνω στον Σιαμπάνη. Η σημαία σηκώθηκε για οφσάιντ, αλλά ήταν οριακή φάση και θα εξεταζόταν αν κατέληγε στα δίχτυα.

64’ Σουτ του Πεντρόσο εκτός περιοχής, έπεσε στη γωνιά του και μπλόκαρε ο Σιαμπάνης.

65’ Κλέψιμο από τους παίκτες του Λεβαδειακού, ο Πεντρόσο σούταρε ξανά, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

67’ Γκολ 3-0: Άλλη μια εκπληκτική συνεργασία για τους παίκτες του Λεβαδειακού, ο Τσάπρας εντός περιοχής βρήκε τον Πεντρόσο απέναντι στον Σιαμπάνη που σκόραρε άνετα!

77’ Ο Πίντσι στην πρώτη φάση του Βόλου στο δεύτερο μέρος, είδε την προσπάθειά του να σταματά πάνω στον Λοντίγκιν.

78’ Γκολ 3-1: Ο Πίντσι εντός περιοχής και δεξιά γύρισε την μπάλα, με τον Κόμπα να κάνει εξαιρετικό γυριστό πάνω στην κίνηση και να μειώνει το σκορ!

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Τσοκάι – Σαντής, Ασεχνούν.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90’ Κάτρης), Τσοκάι, Λαγιούς (58’ Μανθάτης), Μπάλτσι (58’ Συμελίδης), Πεντρόσο (81’ Όζμπολτ), Παλάσιος (81’ Λαμαράνα).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (79’ Τριανταφύλλου), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Κόμπα (79’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (70’ Γρόσδης), Χουάνπι, Πίντσι, Ασεχνούν (84’ Μακνί), Σαντής (46’ Χάμουλιτς).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους πολίτες ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών

18:07ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Έτρεχαν με τις μοτοσυκλέτες τους και έκαναν σούζες σε δρόμους της Αττικής – Τρεις συλλήψεις

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Θρίαμβος με έναν ακόμη… περίπατο για την ομάδα της Βοιωτίας

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 94-86: «Καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο και συνεχίζει

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης μετά το TikTok Αμερικανού τουρίστα: «Δεν συνειδητοποιούμε πόσο καλό είναι το ΕΣΥ»

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες στο Κουρσεβέλ και τη Λα Πλάνι

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στην κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, σε τροχιά playoffs ο Ολυμπιακός Β’

17:28ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείδωσαν» οι εκπρόσωποι των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ελπίζουμε την Τρίτη να πρυτανεύει η λογική», τονίζει η κυβέρνηση

17:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Κούβα κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εγκληματική» συμπεριφορά που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» εισβολή σαρώνει τη χώρα: Χιόνια σε Μακεδονία, Ήπειρο, Πελοπόννησο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Εικόνες

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί κατά αμερικανικών πληγμάτων«Θάνατος στην Αμερική!» - Στους 466 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η γυναίκα του Χριστοδουλίδη από τον ΑΦΚΣ στον απόηχο του επίμαχου βίντεο

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Βρετανία και η Ευρώπη εξετάζουν την αποστολή στρατευμάτων- Προειδοποίηση για κατάρρευση του ΝΑΤΟ

16:30ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: «Τελειώνει» με ψηλό η «Ένωση», μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπράουν - Όσα δήλωσε ο Σάκοτα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Χάνια Πηλίου: Χιονοπτώσεις με τον υδράργυρο στους -5 βαθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείδωσαν» οι εκπρόσωποι των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ελπίζουμε την Τρίτη να πρυτανεύει η λογική», τονίζει η κυβέρνηση

17:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της MI6 λέει ότι είναι «βέβαιος» πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» εισβολή σαρώνει τη χώρα: Χιόνια σε Μακεδονία, Ήπειρο, Πελοπόννησο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Εικόνες

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Δεν τον χτύπησαν μόνο με τα χέρια» – Η δραματική έκκληση της αδελφής του 17χρονου

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

16:23LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου για την περιπέτεια με την υγεία της: «Πρέπει να προσέχουμε, θέλει παρακολούθηση»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί κατά αμερικανικών πληγμάτων«Θάνατος στην Αμερική!» - Στους 466 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα με τραυματισμό γυναίκας σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την κατάρρευση της ψευδοροφής καταστήματος

13:33ΚΟΣΜΟΣ

«Το κεφάλι μου έσκαγε»: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό όπλο κατά τη σύλληψη του Μαδούρο;

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία

18:07ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η γυναίκα του Χριστοδουλίδη από τον ΑΦΚΣ στον απόηχο του επίμαχου βίντεο

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Αβέβαιο ακόμη το αν θα χιονίσει στην Αττική - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης μετά το TikTok Αμερικανού τουρίστα: «Δεν συνειδητοποιούμε πόσο καλό είναι το ΕΣΥ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ