Βίντεο: Έτρεχαν με τις μοτοσυκλέτες τους και έκαναν σούζες σε δρόμους της Αττικής – Τρεις συλλήψεις

Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μοτοσυκλέτας που οδηγούσαν με μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σούζες στη Λεωφόρο Αθηνών, την Περιφερειακή Αιγάλεω και τον παράδρομο του Κηφισού

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού που έκαναν σούζες και κόντρες. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς δεν είχε καν δίπλωμα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής οργάνωσε ειδική επιχείρηση για τον εντοπισμό ανθρώπων που δίνουν ραντεβού σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αττικής μέσω social media για να κάνουν κόντρες με μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.

Επί της Λεωφόρου Αθηνών και της Περιφερειακής Αιγάλεω σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο, τρεις οδηγοί δίκυκλων, μεταξύ αυτών και ο 33χρονος οργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος, συνελήφθησαν για τις πράξεις τους.

Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία εις βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού στα κοινωνικά δίκτυα όπου πραγματοποιούσε σούζες οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής, ενώ δεν κατείχε καν άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν, ενώ, οι τρεις οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

