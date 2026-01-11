Super League 2: Στην κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, σε τροχιά playoffs ο Ολυμπιακός Β’

Η Αναγέννηση Καρδίτσα ανέβηκε στην κορυφή του Α’ ομίλου, όπου «κλείδωσαν» οι θέσεις σε playoffs και playouts – Σε τροχιά τετράδας ο Ολυμπιακός Β’ στον Β’ όμιλο της Super League 2.

Newsbomb

Super League 2
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΣΑ «καθάρισε» εύκολα την Καβάλα, επικρατώντας 3-0 και με την τέταρτη διαδοχική νίκη της ανέβηκε στην κορυφή.

Οι «κιτρινόμαυροι» εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία στο ντέρμπι της Νίκη Βόλου με τον Ηρακλή και προσπέρασαν τον «γηραιό».

Στο ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού στον πάγκο της, η Αναγέννηση Καρδίτσας δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση. Ο Καρίμ με τα δύο γκολ (23’, 42’) που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο απλοποίησε την κατάσταση, με τον Καμπετσή να διαμορφώνει το αποτέλεσμα στο 55ο λεπτό.

Στους «Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα και Αστέρας AKTOR Β’ ήρθαν ισόπαλοι 1-1, με την ομάδα της Τρίπολης να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στα playoffs. Ο Μπουλούλης άνοιξε το σκορ στο 34’ για τους φιλοξενούμενους, με τον Μπουλλάρι να ισοφαρίσει για τον «Άγιαξ της Ηπείρου» στο 43’.

Στον Α’ όμιλο ξεκαθάρισε και μαθηματικά η εικόνα, όσον αφορά στις ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο και σε εκείνες που θα αγωνιστούν για την παραμονή. Αναλυτικά:

Οι ομάδες των playoffs του Α’ ομίλου

  1. Αναγέννηση Καρδίτσας
  2. Ηρακλής
  3. Νίκη Βόλου
  4. Αστέρας Β’ AKTOR

Οι ομάδων των playouts του Α’ ομίλου

  1. Καβάλα
  2. ΠΑΟΚ Β’
  3. Νέστος Χρυσούπολης
  4. Καμπανιακός
  5. ΠΑΣ Γιάννινα
  6. Μακεδονικός

Πήρε το ντέρμπι κορυφής η Καλαμάτα, 2-0 τον Πανιώνιο

Η πρωτοπόρος Καλαμάτα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανιώνιο. Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε 2-0 των «κυναέρυθρων», έφτασε τις εννιά διαδοχικές επιτυχίες κι αύξησε τη διαφορά της στην κορυφή στους πέντε βαθμούς. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη προηγήθηκε με το γκολ του Βαφέα στο 82’, ενώ «κλείδωσε» τους τρεις βαθμούς με το τέρμα του Τσέλιου στις καθυστερήσεις (90+4’).

Ο Ολυμπιακός Β’ νίκησε 1-0 τη Μαρκό με γκολ του Λιάτσου στο 68ο λεπτό και μπήκε σε… τροχιά playoffs, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση. Την πρώτη νίκη της μετά από σχεδόν δύο μήνες πανηγύρισε η Ηλιούπολη, η οποία επιβλήθηκε 2-0 των Χανίων με αυτογκόλ του Βαλεριάνου (11’) και γκολ του Κουιρουκίδη (51’), αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής κι οι βαθμολογίες

Α’ όμιλος

  • Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1
  • Καμπανιακός – Μακεδονικός 2-1
  • Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β΄ 0-2
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-1
  • Αναγέννηση Καρδίτσας – Καβάλα 3-0

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

  1. Αναγέννηση Καρδίτσας 39
  2. ΠΟΤ Ηρακλής 38
  3. Νίκη Βόλου 33
  4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 28
  5. Καβάλα 19
  6. ΠΑΟΚ Β΄ 18
  7. Νέστος Χρυσούπολης 15
  8. Καμπανιακός 15
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 10
  10. Μακεδονικός 6

Β’ όμιλος

  • Athens Kallithea – Παναργειακός 1-1
  • Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου 0-2
  • Καλαμάτα – Πανιώνιος 2-0
  • Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 1-0
  • Χανιά – Ηλιούπολη 0-2

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

  1. Καλαμάτα 44
  2. Πανιώνιος 39
  3. ΓΣ Μαρκό 28
  4. Ολυμπιακός Β΄ 24
  5. Ελλάς Σύρου 23
  6. Athens Kallithea 22
  7. Αιγάλεω 14
  8. Χανιά 12
  9. Ηλιούπολη 11
  10. Παναργειακός 5
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους πολίτες ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών

18:07ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Έτρεχαν με τις μοτοσυκλέτες τους και έκαναν σούζες σε δρόμους της Αττικής – Τρεις συλλήψεις

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Θρίαμβος με έναν ακόμη… περίπατο για την ομάδα της Βοιωτίας

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 94-86: «Καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο και συνεχίζει

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης μετά το TikTok Αμερικανού τουρίστα: «Δεν συνειδητοποιούμε πόσο καλό είναι το ΕΣΥ»

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες στο Κουρσεβέλ και τη Λα Πλάνι

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στην κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, σε τροχιά playoffs ο Ολυμπιακός Β’

17:28ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείδωσαν» οι εκπρόσωποι των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ελπίζουμε την Τρίτη να πρυτανεύει η λογική», τονίζει η κυβέρνηση

17:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Κούβα κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εγκληματική» συμπεριφορά που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» εισβολή σαρώνει τη χώρα: Χιόνια σε Μακεδονία, Ήπειρο, Πελοπόννησο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Εικόνες

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί κατά αμερικανικών πληγμάτων«Θάνατος στην Αμερική!» - Στους 466 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η γυναίκα του Χριστοδουλίδη από τον ΑΦΚΣ στον απόηχο του επίμαχου βίντεο

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Βρετανία και η Ευρώπη εξετάζουν την αποστολή στρατευμάτων- Προειδοποίηση για κατάρρευση του ΝΑΤΟ

16:30ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: «Τελειώνει» με ψηλό η «Ένωση», μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπράουν - Όσα δήλωσε ο Σάκοτα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Χάνια Πηλίου: Χιονοπτώσεις με τον υδράργυρο στους -5 βαθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείδωσαν» οι εκπρόσωποι των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ελπίζουμε την Τρίτη να πρυτανεύει η λογική», τονίζει η κυβέρνηση

17:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της MI6 λέει ότι είναι «βέβαιος» πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» εισβολή σαρώνει τη χώρα: Χιόνια σε Μακεδονία, Ήπειρο, Πελοπόννησο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Εικόνες

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Δεν τον χτύπησαν μόνο με τα χέρια» – Η δραματική έκκληση της αδελφής του 17χρονου

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

16:23LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου για την περιπέτεια με την υγεία της: «Πρέπει να προσέχουμε, θέλει παρακολούθηση»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί κατά αμερικανικών πληγμάτων«Θάνατος στην Αμερική!» - Στους 466 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα με τραυματισμό γυναίκας σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την κατάρρευση της ψευδοροφής καταστήματος

13:33ΚΟΣΜΟΣ

«Το κεφάλι μου έσκαγε»: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό όπλο κατά τη σύλληψη του Μαδούρο;

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία

18:07ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η γυναίκα του Χριστοδουλίδη από τον ΑΦΚΣ στον απόηχο του επίμαχου βίντεο

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Αβέβαιο ακόμη το αν θα χιονίσει στην Αττική - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης μετά το TikTok Αμερικανού τουρίστα: «Δεν συνειδητοποιούμε πόσο καλό είναι το ΕΣΥ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ