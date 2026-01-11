Η ΑΣΑ «καθάρισε» εύκολα την Καβάλα, επικρατώντας 3-0 και με την τέταρτη διαδοχική νίκη της ανέβηκε στην κορυφή.

Οι «κιτρινόμαυροι» εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία στο ντέρμπι της Νίκη Βόλου με τον Ηρακλή και προσπέρασαν τον «γηραιό».

Στο ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού στον πάγκο της, η Αναγέννηση Καρδίτσας δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση. Ο Καρίμ με τα δύο γκολ (23’, 42’) που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο απλοποίησε την κατάσταση, με τον Καμπετσή να διαμορφώνει το αποτέλεσμα στο 55ο λεπτό.

Στους «Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα και Αστέρας AKTOR Β’ ήρθαν ισόπαλοι 1-1, με την ομάδα της Τρίπολης να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στα playoffs. Ο Μπουλούλης άνοιξε το σκορ στο 34’ για τους φιλοξενούμενους, με τον Μπουλλάρι να ισοφαρίσει για τον «Άγιαξ της Ηπείρου» στο 43’.

Στον Α’ όμιλο ξεκαθάρισε και μαθηματικά η εικόνα, όσον αφορά στις ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο και σε εκείνες που θα αγωνιστούν για την παραμονή. Αναλυτικά:

Οι ομάδες των playoffs του Α’ ομίλου

Αναγέννηση Καρδίτσας Ηρακλής Νίκη Βόλου Αστέρας Β’ AKTOR

Οι ομάδων των playouts του Α’ ομίλου

Καβάλα ΠΑΟΚ Β’ Νέστος Χρυσούπολης Καμπανιακός ΠΑΣ Γιάννινα Μακεδονικός

Πήρε το ντέρμπι κορυφής η Καλαμάτα, 2-0 τον Πανιώνιο

Η πρωτοπόρος Καλαμάτα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανιώνιο. Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε 2-0 των «κυναέρυθρων», έφτασε τις εννιά διαδοχικές επιτυχίες κι αύξησε τη διαφορά της στην κορυφή στους πέντε βαθμούς. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη προηγήθηκε με το γκολ του Βαφέα στο 82’, ενώ «κλείδωσε» τους τρεις βαθμούς με το τέρμα του Τσέλιου στις καθυστερήσεις (90+4’).

Ο Ολυμπιακός Β’ νίκησε 1-0 τη Μαρκό με γκολ του Λιάτσου στο 68ο λεπτό και μπήκε σε… τροχιά playoffs, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση. Την πρώτη νίκη της μετά από σχεδόν δύο μήνες πανηγύρισε η Ηλιούπολη, η οποία επιβλήθηκε 2-0 των Χανίων με αυτογκόλ του Βαλεριάνου (11’) και γκολ του Κουιρουκίδη (51’), αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής κι οι βαθμολογίες

Α’ όμιλος

Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός – Μακεδονικός 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β΄ 0-2

ΠΑΣ Γιάννινα – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-1

Αναγέννηση Καρδίτσας – Καβάλα 3-0

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Αναγέννηση Καρδίτσας 39 ΠΟΤ Ηρακλής 38 Νίκη Βόλου 33 Αστέρας Τρίπολης Β΄ 28 Καβάλα 19 ΠΑΟΚ Β΄ 18 Νέστος Χρυσούπολης 15 Καμπανιακός 15 ΠΑΣ Γιάννινα 10 Μακεδονικός 6

Β’ όμιλος

Athens Kallithea – Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου 0-2

Καλαμάτα – Πανιώνιος 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 1-0

Χανιά – Ηλιούπολη 0-2

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)