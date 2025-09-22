Φρενίτιδα για καταφύγια στη Γερμανία μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

Αυτό ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη κατασκευαστές καταφυγίων

Φρενίτιδα για καταφύγια στη Γερμανία μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

Καταφύγιο στην Ελβετία

Στη Γερμανία, η ζήτηση για ιδιωτικά καταφύγια έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τη διέλευση των πολωνο-ουκρανικών συνόρων από ρωσικά drones στις 10 Σεπτεμβρίου.

Αυτό ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη κατασκευαστές καταφυγίων.

Για παράδειγμα, η κατασκευαστική εταιρεία Deutsche Schutzraum-Zentrum με έδρα το Μόναχο ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ανθρώπων που επιθυμούν να κατασκευάσουν μίνι-καταφύγια, μια οικονομική επιλογή για στέγαση στο υπόγειο ενός σπιτιού ή σε έναν κήπο.

Συνολικά, η ζήτηση για καταφύγια είχε αυξηθεί προηγουμένως κατά 50% από τον Ιανουάριο. Ωστόσο, το περιστατικό στην Πολωνία έχει αυξήσει απότομα το ενδιαφέρον για διάφορους τύπους καταφυγίων. Εκτός από τους ιδιώτες πελάτες που επιθυμούν να κατασκευάσουν τα δικά τους καταφύγια, εταιρείες και ιδιοκτήτες σπιτιών ζητούν επίσης προκαταρκτικές διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήματος των ενοικιαστών.

Ανησυχία των αρμοδίων

Νωρίτερα, ο Ralf Tiesler, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας σε Καταστροφές, ανακοίνωσε ότι η Γερμανία σκοπεύει να δημιουργήσει ένα εκατομμύριο θέσεις σε καταφύγια. Εκτός από την κατασκευή νέων καταφυγίων, θα εκσυγχρονιστούν επίσης οι σήραγγες, οι σταθμοί του μετρό, τα υπόγεια πάρκινγκ και τα υπόγεια των δημόσιων κτιρίων για να τα φιλοξενήσουν, σημείωσε.

«Ανησυχούμε σοβαρά για τον κίνδυνο ενός μεγάλης κλίμακας επιθετικού πολέμου στην Ευρώπη», δήλωσε ο Τίσλερ.

Ο Tiesler ζήτησε μια εθνική προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη μετατροπή σηράγγων, σταθμών του μετρό, υπόγειων γκαράζ, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και υπογείων δημόσιων κτιρίων σε καταφύγια προστασίας, προκειμένου να «δημιουργηθεί γρήγορα χώρος για 1 εκατομμύριο άτομα».

Πρόσθεσε ότι η χώρα βρίσκεται σε αγώνα με τον χρόνο και ότι δεν αρκεί να βασιστεί στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων καταφυγίων. Τέτοιου είδους καταφύγια θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν και θα είναι πολύ δαπανηρά, είπε ο Tiesler. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστούν πιο άμεσα οι υπάρχουσες κατασκευές.

