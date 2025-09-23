Η εμβληματική φωτογραφία του David Bowie στο Aladdin Sane ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ σε δημοπρασία

Η φωτογραφία του David Bowie με τον κεραυνό που έχει χαρακτηριστεί ως «Μόνα Λίζα της ποπ» θα δημοπρατηθεί με εκτιμώμενη τιμή έως και £300.000.

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Η εμβληματική φωτογραφία του David Bowie στο Aladdin Sane ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ σε δημοπρασία
Το εξώφυλλο του δίσκου Aladdin Sane του David Bowie
Η αυθεντική εικόνα του δίσκου Aladdin Sane του David Bowie (Ντέιβιντ Μπόουι) αναμένεται να γίνει το ακριβότερο εξώφυλλο άλμπουμ που έχει πουληθεί ποτέ, καθώς βγαίνει σε δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή έως και £300.000.

Η διάσημη φωτογραφία του Bowie με τον κεραυνό στο πρόσωπο ενδέχεται να ξεπεράσει το ρεκόρ που κατέχει το εξώφυλλο του πρώτου δίσκου των Led Zeppelin, το οποίο πουλήθηκε για 325.000 δολάρια το 2020.

Τη φωτογράφιση έκανε ο Brian Duffy – μέλος του θρυλικού «τρομερού τριδύμου» μαζί με τους David Bailey και Terence Donovan, που αποτύπωσαν το Λονδίνο ως πολιτιστική μητρόπολη της δεκαετίας του ’60. Η φωτογραφία ανήκει στα 35 αντικείμενα του αρχείου Duffy που θα δημοπρατηθούν από τον οίκο Bonhams.

Στη συλλογή περιλαμβάνεται το σκαμπό στο οποίο κάθισε ο Bowie στη φωτογράφιση του 1973, η αυθεντική κάμερα Hasselblad 500C του Duffy που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και ένα φύλλο πληροφοριών από τη λήψη, ένα από τα μόλις δύο που υπάρχουν παγκοσμίως.

Το αυθεντικό εσωτερικό εξώφυλλο – μια φωτογραφία του Bowie ως Aladdin Sane, η οποία υπήρξε κεντρικό ένθετο για τα πρώτα 5.000 αντίτυπα – επίσης θα δημοπρατηθεί με εκτίμηση £150.000-£200.000.

bowie-inside.jpg

Η Claire Tole-Moir, επικεφαλής του Bonhams στο τμήμα ποπ κουλτούρας, ανέφερε πως για τους περισσότερους η συγκεκριμένη εικόνα του Bowie είναι αυτή που έρχεται πρώτη στο μυαλό και, λόγω της εμβληματικότητάς της, το εξώφυλλο μπορεί να ορίσει νέο ορόσημο τιμής.

«Οι μόνες άλλες δουλειές αντίστοιχης σημασίας ήταν το αυθεντικό εξώφυλλο του George Hardie για τους Led Zeppelin και το εξώφυλλο για το Captain Fantastic του Elton John, που πωλήθηκε για 212.500 δολάρια», σχολίασε.

Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την έκθεση

Την τελευταία δεκαετία, η φωτογραφία του Duffy έχει εκτεθεί σε χιλιάδες επισκέπτες ανά τον κόσμο, καθώς το αρχείο Duffy δάνεισε το εξώφυλλο του Aladdin Sane στο μουσείο V&A για την περιοδική έκθεση «David Bowie Is», που έγινε η πιο δημοφιλής διεθνής έκθεση στην 165χρονη ιστορία του μουσείου.

Περίπου 312.000 άτομα την είδαν στο Λονδίνο, προτού μεταφερθεί σε Τορόντο, Σάο Πάολο, Βερολίνο, Σικάγο, Παρίσι, Μελβούρνη, Γκρόνινγκεν, Μπολόνια, Τόκιο, Βαρκελώνη και Νέα Υόρκη. Την προηγούμενη εβδομάδα, στις ανατολικές εγκαταστάσεις του V&A στο Λονδίνο άνοιξε νέο αρχείο Bowie.

Η φωτογραφία αποτέλεσε επίσης το επίκεντρο έκθεσης του Southbank Centre για την 50ή επέτειο του Aladdin Sane το 2023, με τον Chris Duffy, γιο του φωτογράφου, να την αποκαλεί «τη Μόνα Λίζα της ποπ».

David Bowie: Πώς δημιουργήθηκε ο κεραυνός

Ο Chris Duffy δήλωσε στην Guardian ότι ο διάσημος κεραυνός στα βλέφαρα του Bowie ήταν αρχικά ένα μικρό σύμβολο στο ζυγωματικό του, πριν ο πατέρας του πάρει κραγιόν, «σχεδιάσει το περίγραμμα ενός πολύ μεγαλύτερου κεραυνού… κι έτσι γεννήθηκε το Aladdin Sane».

Δεν ήταν μόνο η πρωτοτυπία του Duffy που έδωσε ζωή στη φωτογραφία. Ο συνεργάτης του Stanley Kubrick, Philip Castle, που είχε φτιάξει τις αφίσες για το Κουρδιστό Πορτοκάλι, τελειοποίησε την εικόνα με airbrush, προσθέτοντας το «υδατογράφημα» στον ώμο του Bowie και διορθώνοντας τις βλεφαρίδες του.

«Είναι μία εκτύπωση dye transfer – ουσιαστικά μια από τις υψηλότερης ποιότητας εκτυπώσεις που μπορεί να γίνουν», εξηγεί η Tole-Moir. «Το 1973, ήταν η πιο δαπανηρή μέθοδος που υπήρχε, οπότε το να δημιουργηθεί με εκείνα τα μέσα ήταν προνόμιο».

Ο Brian Duffy συνεργάστηκε στενά με τον Bowie, φωτογραφίζοντας κι άλλα εξώφυλλα για τα άλμπουμ Lodger και Scary Monsters (and Super Creeps).

Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου.

