Η Google παραδέχεται την πολιτική λογοκρισία στο YouTube επί Μπάιντεν – Ανοίγει ξανά λογαριασμούς

Η Google δεσμεύτηκε σήμερα (23/09) να επαναφέρει τους λογαριασμούς YouTube που είχαν κλείσει λόγω πολιτικών τοποθετήσεων, παραδεχόμενη ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν την πίεσε να λογοκρίνει Αμερικανούς που δεν παραβίασαν τους όρους χρήσης της, σε επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζιμ Τζόρνταν.

«Αντανακλώντας τη δέσμευση της εταιρείας για την ελεύθερη έκφραση, το YouTube θα προσφέρει σε όλους τους δημιουργούς την ευκαιρία να επιστρέψουν στην πλατφόρμα, εφόσον η εταιρεία είχε τερματίσει τα κανάλια τους για επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των πολιτικών σχετικά με τον κορονοϊό και την ακεραιότητα των εκλογών, οι οποίες πλέον δεν ισχύουν», έγραψε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την Google στον Τζόρνταν.

Η επιστολή αναμένεται να επηρεάσει πολιτικούς και άλλα πρόσωπα που συντάσσονται με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λευκού Οίκου, Σεμπάστιαν Γκόρκα, ο παρουσιαστής του War Room, Στιβ Μπάνον και ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, των οποίων οι λογαριασμοί είχαν μπλοκάρει λόγω ομιλιών για την πανδημία ή περιεχομένου σχετικά με τις εκλογές.

Το YouTube είχε απαγορεύσει τον Μποντζίνο, ο οποίος μετακόμισε στην εναλλακτική πλατφόρμα βίντεο Rumble, λόγω της φερόμενης διάδοσης παραπληροφόρησης σχετικά με τις μάσκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η πλατφόρμα της Google ανέφερε ότι «εκτιμά τις συντηρητικές φωνές στην πλατφόρμα της» και παραδέχτηκε ότι οι δημιουργοί «έχουν μεγάλη εμβέλεια και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον δημόσιο διάλογο».

Στη συνέχεια, ο τεχνολογικός κολοσσός παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ασκήσει πιέσεις στην εταιρεία για την αφαίρεση φερόμενων ψευδών πληροφοριών σχετικά με την πανδημία.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου, είχαν επανειλημμένες και συνεχείς επαφές με την Alphabet και ασκούσαν πίεση στην εταιρεία σχετικά με συγκεκριμένο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστες και αφορούσε την πανδημία, το οποίο δεν παραβίαζε τις πολιτικές της», έγραψε ο δικηγόρος στον Τζόρνταν.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ο Τζο Μπάιντεν και οι αξιωματούχοι του «δημιούργησαν ένα πολιτικό κλίμα που επιδίωκε να επηρεάσει τις ενέργειες των πλατφορμών με βάση τις ανησυχίες τους σχετικά με την παραπληροφόρηση».

Η Google σημείωσε ότι ο Τζόρνταν και η Επιτροπή Δικαιοσύνης «έχουν λάβει σημαντικά μέτρα για να τονίσουν ότι οι αυστηροί νόμοι όπως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές ενδέχεται να καταπνίξουν την καινοτομία και να περιορίσουν την ελευθερία πρόσβασης στην πληροφορία».

Ο Τζόρνταν είχε πρόσφατα επισημάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ενεργούν «ακριβώς» όπως η κυβέρνηση Μπάιντεν, πιέζοντας τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες να λογοκρίνουν την ελευθερία του λόγου.

?BREAKING: Due to our oversight efforts, GOOGLE commits to offer ALL creators previously kicked off YouTube due to political speech violations to return to the platform.



BUT THAT’S NOT ALL.



Thread: pic.twitter.com/60SsoCK2Yk — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) September 23, 2025

Ο Τζόρνταν έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα πως «χάρη στις προσπάθειές μας για εποπτεία, η Google δεσμεύεται να προσφέρει σε όλους τους δημιουργούς που είχαν αποβληθεί από το YouTube λόγω παραβιάσεων πολιτικών ομιλιών τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πλατφόρμα».