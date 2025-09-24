Εθελοντές... με σφυριά έσωσαν υποβρύχια δάση από τους αμέτρητους αχινούς

Ενώ οι μέθοδοι διατήρησης της φύσης συνήθως δεν περιλαμβάνουν τη χρήση σφυριών, μια ομάδα εθελοντών στην Καλιφόρνια αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σώσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα, καθώς το απάλλαξαν από τους αμέτρητους αχινούς.

Με μια ασυνήθιστη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο, το ίδρυμα «Bay Foundation» ανασταίνει τα δάση φυκιών (kelp forests) στα ανοιχτά της Σάντα Μόνικα, τα οποία είχαν σχεδόν αφανιστεί από έναν υπερπληθυσμό μοβ αχινών.

Για περισσότερα από 13 χρόνια, μια αφοσιωμένη ομάδα δυτών αφιέρωσε χιλιάδες ώρες κάτω από την επιφάνεια του νερού, με έναν και μόνο στόχο: να συντρίψει τους αχινούς. Οι εν λόγω αχινοί, που πολλαπλασιάστηκαν ανεξέλεγκτα λόγω της μείωσης των φυσικών τους θηρευτών (όπως οι ενυδρίδες), είχαν μετατρέψει τον πυθμένα της θάλασσας σε μια «έρημο», αποτρέποντας την ανάπτυξη νέων φυκιών.

Χειρωνακτική εργασία κάτω από το νερό

Με απλά σφυριά, οι εθελοντές κατάφεραν να συντρίψουν 5,8 εκατομμύρια αχινούς, καθαρίζοντας μια υποβρύχια έκταση που αντιστοιχεί σε 61 γήπεδα ποδοσφαίρου. «Χτυπάς, χτυπάς, και μερικές φορές πρέπει να φτάσεις βαθιά μέσα στις σχισμές για να τους βγάλεις», δηλώνει ο εθελοντής Σον Τέιλορ. Η δουλειά είναι ιδιαίτερα κουραστική, με τους δύτες να αφιερώνουν ακόμα και 9 ώρες τη φορά.

Τα αποτελέσματα, ωστόσο, ήταν θεαματικά. «Μέσα σε τρεις μήνες, τα φύκια επέστρεψαν», λέει ο Μιτς Τζόνσον, ένας άλλος εθελοντής. Τα φύκια αυτά, γνωστά για την ταχεία ανάπτυξή τους, μπορούν να φτάσουν σε ύψος έως και 30 μέτρα, δημιουργώντας ένα μοναδικό «υποβρύχιο δάσος» που προστατεύει τις ακτές από τις καταιγίδες και αποτελεί καταφύγιο για εκατοντάδες είδη θαλάσσιας ζωής.

Η επιτυχία του έργου της «Bay Foundation» φέρνει πίσω είδη όπως ο αστακός της Καλιφόρνιας, ενώ δείχνει ότι ακόμη και οι πιο απίθανες μέθοδοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork