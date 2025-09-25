ΗΠΑ: Επιθετικός σκίουρος τρομοκρατεί κατοίκους γειτονιάς - Έχει στείλει δύο άτομα στο νοσοκομείο

Ένα φυλλάδιο που προειδοποιεί για έναν επιθετικό σκίουρο είναι κολλημένο στο Σαν Ραφαέλ της Καλιφόρνια, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Ένας επιθετικός...σκίουρος τρομοκρατεί τους κατοίκους μιας πόλης στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, αφού έχει στείλει τουλάχιστον δύο άτομα στο νοσοκομείο για επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Η Joan Heblack είπε στο τηλεοπτικό κανάλι KGO-TV, ότι περπατούσε στη γειτονιά Lucas Valley του San Rafael όταν ένας σκίουρος εμφανίστηκε από το πουθενά και της επιτέθηκε στο πόδι, γρατζουνώντας και δαγκώνοντας την. «Μου άρπαξε το πόδι. Εγώ φώναζα: "Άφησέ με, άφησέ με!"», είπε η Heblack.

Μια άλλη κάτοικος, η Isabel Campoy, είπε ότι επίσης δέχτηκε επίθεση ενώ περπατούσε στην ίδια περιοχή. Ο σκίουρος πήδηξε από το έδαφος προς το πρόσωπό της και κατέληξε στο χέρι της, αφήνοντάς της μεγάλες πληγές, είπε.

Και οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, σύμφωνα με το Associated Press.

Πλέον, έχουν αναρτηθεί αφίσες που προειδοποιούν τους κατοίκους ότι ο σκίουρος δεν «αστειεύεται» και ότι περισσότεροι από πέντε άνθρωποι έχουν δεχτεί επίθεση από έναν «πολύ κακό σκίουρο που εμφανίζεται από το πουθενά».

Η Lisa Bloch από την οργάνωση Marin Humane λέει ότι έχουν να λάβουν αναφορές για επιθέσεις σκίουρων από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αν ο σκίουρος εμφανιστεί ξανά, η μη κερδοσκοπική οργάνωση θα συντονιστεί με την πολιτεία για να απομακρύνει το ζώο, είπε.

«Έχουμε ξαναδεί τέτοια συμπεριφορά», είπε. «Σχεδόν πάντα οφείλεται στο ότι κάποιος ταΐζει το ζώο».

Το καλό είναι ότι οι σκίουροι σπάνια προσβάλλονται από λύσσα, οπότε δεν μπορούν να την μεταδώσουν σε ανθρώπους. «Δεν πρέπει ποτέ να ταΐζετε άγρια ζώα», τόνισε η Bloch.

