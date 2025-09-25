Ανελέητος πόλεμος συμμοριών στον Ισημερινό: Νέα σφαγή σε φυλακή με 17 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

Θέατρο βίας και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ συμμοριών έχουν γίνει οι φυλακές του Ισημερινού, με μία νέα σφαγή να προστίθεται στη μακρά λίστα.

Το πρωί της Πέμπτης στη φυλακή Esmeraldas, κρατούμενος προσποιήθηκε τον θάνατό του, προκειμένου να κλέψουν τα κλειδιά και ένα όπλο.

Οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να ανοίξουν τις πόρτες και επιτέθηκαν σε κρατούμενους αντίπαλων συμμοριών, χρησιμοποιώντας μάλιστα πυροβόλα όπλα, τα οποία εκτιμάται ότι κατείχαν με τη συνενοχή των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Σκότωσαν 17 κρατούμενους αντίπαλων συμμοριών.

Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί αποδράσεις, η ατμόσφαιρα γύρω από τη φυλακή ήταν θορυβημένη: κάτοικοι κοντινών γειτονιών ανέφεραν ριπές πυροβολισμών και πιθανές εκρήξεις δακρυγόνων για περισσότερο από μισή ώρα.

Το γεγονός, συνδέεται με εξωτερικές εντολές από την εγκληματική οργάνωση Tiguerones, η οποία δίνει εντολή στα μέλη της να εξαλείψουν κρατούμενους που ανήκουν σε αντίπαλες συμμορίες όπως οι Los Lobos και Los Choneros, καθώς και κρατούμενους που δεν διατηρούν συγγένεια με αυτήν την εγκληματική ομάδα.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν πτώματα πυροβολημένα και ακόμη και αποκεφαλισμένα.

Το συγκρότημα Esmeraldas, γνωστό ως CPL No. 2, ήταν ήδη το σκηνικό ταραχών στο παρελθόν. Τον Ιανουάριο του 2024, μια εξέγερση άφησε δύο κρατούμενους νεκρούς και 48 δραπέτες. Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους η φυλακή στέγαζε 1.552 κρατούμενους, παρά το γεγονός ότι η χωρητικότητά της είναι 1.100. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η παρουσία κρατουμένων με σοβαρές ασθένειες, όπως η φυματίωση, και ηλικιωμένων σε κρίσιμη κατάσταση.

Η σφαγή στις 25 Σεπτεμβρίου συμβαίνει μόλις τρεις ημέρες μετά από μια άλλη σφαγή στη φυλακή Machala, στην επαρχία El Oro, όπου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια αντιπαράθεση που αποδίδεται επίσης σε αγώνες μεταξύ εγκληματικών συμμοριών.

