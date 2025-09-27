Bio-baiting: Τι είναι η νέα τάση στα ραντεβού που ξεγελάει τους singles

Αν το ghosting, το shrekking ή το cushioning σας φαίνονται αρκετά, ήρθε η ώρα να μάθετε έναν νέο όρο, το bio-baiting. Στον κόσμο όπου ο έρωτας περνάει από την οθόνη του κινητού, τα προφίλ στις εφαρμογές γνωριμιών δεν είναι πάντα αυτό που δείχνουν.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας