Bio-baiting: Τι είναι η νέα τάση στα ραντεβού που ξεγελάει τους singles
Στην εποχή των εφαρμογών γνωριμιών, το ghosting δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το «bio-baiting» ήρθε για να περιγράψει πώς τα ψεύτικα βιογραφικά γίνονται η μεγαλύτερη παγίδα για όσους αναζητούν σχέση. Εσείς, έχετε πέσει θύμα τους;
Αν το ghosting, το shrekking ή το cushioning σας φαίνονται αρκετά, ήρθε η ώρα να μάθετε έναν νέο όρο, το bio-baiting. Στον κόσμο όπου ο έρωτας περνάει από την οθόνη του κινητού, τα προφίλ στις εφαρμογές γνωριμιών δεν είναι πάντα αυτό που δείχνουν.
