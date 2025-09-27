Bio-baiting: Τι είναι η νέα τάση στα ραντεβού που ξεγελάει τους singles

Στην εποχή των εφαρμογών γνωριμιών, το ghosting δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το «bio-baiting» ήρθε για να περιγράψει πώς τα ψεύτικα βιογραφικά γίνονται η μεγαλύτερη παγίδα για όσους αναζητούν σχέση. Εσείς, έχετε πέσει θύμα τους;

Bio-baiting: Τι είναι η νέα τάση στα ραντεβού που ξεγελάει τους singles
ΚΟΣΜΟΣ
Αν το ghosting, το shrekking ή το cushioning σας φαίνονται αρκετά, ήρθε η ώρα να μάθετε έναν νέο όρο, το bio-baiting. Στον κόσμο όπου ο έρωτας περνάει από την οθόνη του κινητού, τα προφίλ στις εφαρμογές γνωριμιών δεν είναι πάντα αυτό που δείχνουν.

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Bio-baiting: Τι είναι η νέα τάση στα ραντεβού που ξεγελάει τους singles

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να παίρνει πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ έναν χρόνο μετά χωρίς τον Νασράλα - Η ημέρα που το Ισραήλ εξολόθρευσε τον ηγέτη της

14:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Οκτωβρίου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη δύο διακινητών στην Ιεράπετρα – 24 αλλοδαποί έφτασαν από τη Λιβύη με 4.000 δολάρια ανά άτομο

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με drones στη Σουηδία - Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος στην Ευρώπη, ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb πώς λειτουργεί και πού στοχεύει

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι παρακολουθούν τον γερμανικό στρατό

13:41ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23 χρόνια

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για Τσίπρα: Ο Αλέξης θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του

13:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Παρίσταναν τους λογιστές και «ξάφρισαν» τρεις γυναίκες μέσα σε μία μέρα

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Οι κύριοι Μαρινάκης, Μυλωνάκης και Μπουκώρος παραμένουν άφαντοι»

13:30LIFESTYLE

Υπερπαραγωγή ομορφιάς στην εκλογή της Miss Universe Greece 2025

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη που οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο»

13:19LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις»

13:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επικές αντιδράσεις από Σορτς και Χολμς που δοκιμάζουν ελληνικές γεύσεις - Δείτε βίντεο

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταμόρφωση: Άγρια συμπλοκή 20 ατόμων για ένα «Τι με κοιτάς» ξεκίνησε ο καυγάς - Τέσσερις τραυματίες

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Σφοδρή 24ωρη επιδείνωση του καιρού - Για ποιες 10 περιοχές προειδοποιεί η Πολιτική Προστασία

12:47ΚΑΙΡΟΣ

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

13:09ΚΑΙΡΟΣ

13:41ΚΟΣΜΟΣ

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

13:46ΚΟΣΜΟΣ

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ψάχνουν σε όλη τη Λατινική Αμερική για τους 45 που είδαν live την άγρια δολοφονία των τριών κοριτσιών

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη - Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ!

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

11:11ΚΑΙΡΟΣ

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

08:26ΚΑΙΡΟΣ

15:14ΕΛΛΑΔΑ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

11:18ΚΟΣΜΟΣ

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11:27ΕΛΛΑΔΑ

10:00ΠΑΙΔΕΙΑ

14:23LIFESTYLE

20:48ΚΟΣΜΟΣ

