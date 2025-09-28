Κίνα: Στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Από τις δύο ώρες στα δύο λεπτά η διαδρομή

Η Κίνα παρουσίασε επισήμως τη Huajiang Grand Canyon Bridge, τη νέα γέφυρα-ορόσημο που δεσπόζει στην επαρχία Γκουιζού, στη νοτιοδυτική χώρα. Πρόκειται για την υψηλότερη γέφυρα παγκοσμίως, καθώς εκτείνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, σχεδόν εννέα φορές ψηλότερα από τη θρυλική Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

The world's tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

Με μήκος που φτάνει τα 2.890 μέτρα, η κατασκευή διασχίζει το εντυπωσιακό φαράγγι Χουατζιάνγκ γνωστό και ως «ρωγμή της Γης» και ολοκληρώθηκε σε διάστημα μόλις τριών ετών. Η λειτουργία της μειώνει δραματικά τον χρόνο μετακίνησης στην περιοχή: μια διαδρομή που διαρκούσε δύο ώρες, τώρα ολοκληρώνεται σε μόλις δύο λεπτά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τοπικού τμήματος μεταφορών, Zhang Yin, η γέφυρα «θα ενισχύσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα και αποτελεί απόδειξη της τεχνολογικής υπεροχής της Κίνας».

Η Γκουιζού, αν και θεωρείται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες, έχει εξελιχθεί σε πραγματική «χώρα των γεφυρών», με περισσότερες από 30.000 κατασκευές, ανάμεσά τους τρεις από τις ψηλότερες παγκοσμίως. Σήμερα κατέχει σχεδόν τις μισές από τις 100 υψηλότερες γέφυρες στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Κίνας στην κορυφή των παγκόσμιων έργων υποδομής.