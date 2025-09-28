Μολδαβία: Τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών - Κάλπη γεωπολιτικής σημασίας
Πρώτο το κόμμα της φιλοδυτικής προέδρου, αλλά μακριά από το 50%
Έκλεισαν οι γεωπολιτικά βαρυσήμαντες κάλπες στη Μολδαβία, με το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλλυλεγγύης (PAS) της φιλικής προς την ΕΕ προέδρου Μάγια Σάντου να λαμβάνει, στο 20% της καταμέτρησης, το 40% των ψήφων.
Το φιλοδυτικό κόμμα είχε λάβει το 52% στις προηγούμενες εκλογές τον Ιούλιο του 2021.
Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το φιλορωσικό «Πατριωτικό Μπλοκ» το οποίο απέσπασε το 32% των ψήφων σύμφωνα με το Euronews.
Τρία ακόμα κόμματα αναμένεται να περάσουν το όριο εισόδου στο κοινοβούλιο της χώρας.
