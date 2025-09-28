Μολδαβία: Τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών - Κάλπη γεωπολιτικής σημασίας

Παππούς και εγγόνι σε εκλογικό κέντρο στο Κισινάου της Μολδαβίας, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Έκλεισαν οι γεωπολιτικά βαρυσήμαντες κάλπες στη Μολδαβία, με το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλλυλεγγύης (PAS) της φιλικής προς την ΕΕ προέδρου Μάγια Σάντου να λαμβάνει, στο 20% της καταμέτρησης, το 40% των ψήφων.

Το φιλοδυτικό κόμμα είχε λάβει το 52% στις προηγούμενες εκλογές τον Ιούλιο του 2021.

Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το φιλορωσικό «Πατριωτικό Μπλοκ» το οποίο απέσπασε το 32% των ψήφων σύμφωνα με το Euronews.

Τρία ακόμα κόμματα αναμένεται να περάσουν το όριο εισόδου στο κοινοβούλιο της χώρας.