Σκηνή τρόμου: Ορειβάτης γλιστράει στον θάνατο σε χαράδρα 5.500μ. για να τραβήξει φωτογραφίες

Τραγική ήταν η απόφαση ενός άνδρα να λύσει το σχοινί ασφαλείας για να τραβήξει φωτογραφίες στη χιονισμένη κορυφή Nama, στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, ενός βουνού ύψους άνω των 5.500 μέτρων.

Ο 31χρονος, ήταν μέλος ομάδας πεζοπορίας, όταν ξαφνικά οι υπόλοιποι τον είδαν να γλιστράει στη χιονισμένη χαράδρα, για περίπου 200 μέτρα, πριν εξαφανιστεί από τα μάτια τους

Η Nama, είναι μια μέτριας δυσκολίας αλλά τεχνική υπο-κορυφή του όρους Gongga που προσελκύει πολλούς ορειβάτες.