Σκηνή τρόμου: Ορειβάτης γλιστράει στον θάνατο σε χαράδρα 5.500μ. για να τραβήξει φωτογραφίες
Οι συνοδοιπόροι του δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν με συνέπεια ο άνδρας να χαθεί στη χαράδρα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγική ήταν η απόφαση ενός άνδρα να λύσει το σχοινί ασφαλείας για να τραβήξει φωτογραφίες στη χιονισμένη κορυφή Nama, στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, ενός βουνού ύψους άνω των 5.500 μέτρων.
Ο 31χρονος, ήταν μέλος ομάδας πεζοπορίας, όταν ξαφνικά οι υπόλοιποι τον είδαν να γλιστράει στη χιονισμένη χαράδρα, για περίπου 200 μέτρα, πριν εξαφανιστεί από τα μάτια τους
Η Nama, είναι μια μέτριας δυσκολίας αλλά τεχνική υπο-κορυφή του όρους Gongga που προσελκύει πολλούς ορειβάτες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:50 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές»
15:21 ∙ WHAT THE FACT
Βίντεο: Tι κάνει μια κόμπρα μέσα σε χρηματοκιβώτιο γεμάτο χρυσό
14:51 ∙ WHAT THE FACT