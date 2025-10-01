Βόρεια Κορέα: Σωματικοί έλεγχοι σε «ύποπτες» για αυξητική στήθους

Το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με στρατόπεδα εργασίας όσες υποβληθούν σε αισθητικές επεμβάσεις

Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας έχει ξεκινήσει εκστρατεία εντοπισμού γυναικών που έχουν υποβληθεί σε αυξητική στήθους, θεωρώντας την πράξη αυτή «αντισοσιαλιστική» και προϊόν «αστικής ματαιοδοξίας». Σύμφωνα με πληροφορίες από την πόλη Σαριβόν, 75 χιλιόμετρα νότια της Πιονγιάνγκ, μέλη του κομμουνιστικού κόμματος έχουν λάβει εντολή να πραγματοποιούν σωματικούς ελέγχους σε γυναίκες που θεωρούνται ύποπτες ότι έχουν εμφυτεύματα.

Δημόσιες δίκες και αυστηρές τιμωρίες

Οι γυναίκες που εντοπίζονται οδηγούνται σε νοσοκομεία για εξέταση, ενώ σε περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη εμφυτευμάτων, το καθεστώς τις απειλεί με σκληρές ποινές, όπως εγκλεισμό σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Ήδη, δύο νεαρές γυναίκες γύρω στα 20 χρόνια εμφανίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια δίκη, κατηγορούμενες ότι προχώρησαν σε αυξητική στήθους με τη βοήθεια ενός γιατρού που είχε εγκαταλείψει την ιατρική σχολή.

Το κατηγορητήριο και οι κατηγορίες για «ματαιοδοξία»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, μπροστά σε πλήθος πολιτών, παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία τα χειρουργικά εργαλεία, τα σιλικονούχα εμφυτεύματα και χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στον χειρουργό. Οι δύο γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν στην επέμβαση για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Ωστόσο, ο δικαστής τις κατηγόρησε ότι ήταν «εμμονικές με τη ματαιοδοξία», χαρακτηρίζοντας την πράξη τους «δηλητηριώδες ζιζάνιο που διαβρώνει το σοσιαλιστικό σύστημα».

Οι αισθητικές επεμβάσεις ως «αντισοσιαλιστική πράξη»


Στη Βόρεια Κορέα, οι αισθητικές επεμβάσεις απαγορεύονται στα κρατικά νοσοκομεία και όποιος τις πραγματοποιεί ή τις υποβάλλεται σε αυτές αντιμετωπίζει κατηγορίες για «μη σοσιαλιστική συμπεριφορά». Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι οι γυναίκες «μολύνθηκαν από αστικά έθιμα και υιοθέτησαν σάπια καπιταλιστική συμπεριφορά», ενώ προειδοποίησε πως τέτοιες πράξεις πλήττουν την πίστη στην «ομάδα και την οργάνωση».

