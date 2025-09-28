Βόρεια Κορέα: Στην Κίνα η υπουργός εξωτερικών της χώρας

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, η Τσόε Σον Χούι, αναχώρησε χθες Σάββατο αεροπορικώς από την Πιονγκγιάνγκ με προορισμό την Κίνα, όπως μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Η Τσόε επισκέπτεται την Κίνα, όπου θα παραμείνει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του κινέζου ομολόγου της Γουάνγκ Γι, όπως είχε ανακοινωθεί από τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών.

