Βόρεια Κορέα: Στην Κίνα η υπουργός εξωτερικών της χώρας
Η Τσόε Σον Χούι, αναχώρησε χθες Σάββατο αεροπορικώς από την Πιονγκγιάνγκ με προορισμό την Κίνα
Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, η Τσόε Σον Χούι, αναχώρησε χθες Σάββατο αεροπορικώς από την Πιονγκγιάνγκ με προορισμό την Κίνα, όπως μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).
Η Τσόε επισκέπτεται την Κίνα, όπου θα παραμείνει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του κινέζου ομολόγου της Γουάνγκ Γι, όπως είχε ανακοινωθεί από τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών.
