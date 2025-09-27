Νότια Κορέα: Ανησυχεί για τη στρατιωτική συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα

Ο νοτιοκορεάτης ΥΠΕΞ Τσο Χιουν εξέφρασε στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ την «έντονη ανησυχία» της Σεούλ σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν χθες Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Νότια Κορέα καταδίκασε τη στρατιωτική βοήθεια που παρείχε η Βόρεια Κορέα στη Ρωσία για τον πόλεμο με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βορειοκορεατικών στρατευμάτων και της προμήθειας όπλων.

