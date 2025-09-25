«Η Βόρεια Κορέα διαθέτει έως 2 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου» – Αρκετό για 50 πυρηνικές βόμβες

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας θεωρούν ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει μέχρι και δύο τόνους ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού – ποσότητα που αρκεί για την παραγωγή μεγάλου αριθμού πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα αποθέματα ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού της Πιονγκγιάνγκ είναι έως 2.000 κιλά», δήλωσε ο υπουργός Ενοποίησης Τσανγκ Ντονγκ-γιάνγκ, υπογραμμίζοντας ότι το ουράνιο αυτό είναι εμπλουτισμένο «πάνω από 90%».

Μια τέτοια ποσότητα είναι «αρκετή για να κατασκευάσουν ένα τεράστιο αριθμό πυρηνικών όπλων», προειδοποίησε.

Εμπλουτισμένο σε χαμηλό επίπεδο (μεταξύ 3% και 5%), το ουράνιο χρησιμεύει για να τροφοδοτεί τους πυρηνικούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικού. Σε πολύ υψηλό επίπεδο (90%), χαρακτηρίζεται «ουράνιο στρατιωτικής ποιότητας» και μπορεί να χρησιμεύσει στην κατασκευή ατομικής βόμβας - με την προϋπόθεση πάντως ότι διαθέτει αρκετή κρίσιμη μάζα ώστε να ξεκινήσει η αλυσιδωτή αντίδραση που θα προκαλέσει την έκρηξη.

Βόρεια Κορέα: Απόθεμα για 50 βόμβες

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA), χρειάζονται περίπου 42 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει συνεπώς ένα απόθεμα που επιτρέπει θεωρητικά να κατασκευασθούν σχεδόν πενήντα βόμβες.

Συγκριτικά, το Ιράν διέθετε πριν από τον πόλεμο με το Ισραήλ, τον Ιούνιο, ένα απόθεμα που υπολογιζόταν σε 400 κιλά ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού (στο 60%), η τύχη του οποίου παραμένει άγνωστη μετά τα πλήγματα.

«Τη συγκεκριμένη στιγμή, συσκευές φυγοκέντρησης ουρανίου της Βόρειας Κορέας λειτουργούν σε τέσσερις εγκαταστάσεις», εξέφρασε την ανησυχία του μιλώντας σε δημοσιογράφους ο νοτιοκορεάτης υπουργός.

«Επείγει να βάλουμε τέλος στην πυρηνική ανάπτυξη της Βόρειας Κορέας», υποστήριξε ακόμα ο Τσανγκ, ο οποίος εκτιμά ότι η μόνη λύση έγκειται σε μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και την Ουάσινγκτον και εξέφρασε τη λύπη του για την αναποτελεσματικότητα των διεθνών κυρώσεων.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν υπογράμμισε αυτή την εβδομάδα ότι είναι ανοικτός σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να διατηρήσει το πυρηνικό οπλοστάσιό του.

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την πρώτη πυρηνική δοκιμή της το 2006 και τα Ηνωμένα Έθνη της έχουν επιβάλει σειρά κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

