Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται προώθηση του συνδυασμού πυρηνικών και συμβατικών όπλων

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν παρακολούθησε χθες Παρασκευή άσκηση βολής του βορειοκορεατικού στρατού και επιθεώρησε χώρο ανέγερσης ενός νοσοκομείου, σύμφωνα με το KCNA.

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται προώθηση του συνδυασμού πυρηνικών και συμβατικών όπλων
Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι στο προσεχές συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος θα παρουσιάσει μια πολιτική κοινής προώθησης πυρηνικών όπλων και συμβατικής στρατιωτικής ισχύος, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (KCNA).

Κατά την επιθεώρηση ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Κιμ δήλωσε ότι «το 9ο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας θα παρουσιάσει την πολιτική ταυτόχρονης προώθησης πυρηνικών και συμβατικών ενόπλων δυνάμεων για τη θωράκιση της εθνικής άμυνας», αναφέρει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Στις αρχές του μήνα, ο Κιμ ταξίδεψε στο Πεκίνο όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει αρκετούς ηγέτες κρατών, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Κίνας και της Ρωσίας.

