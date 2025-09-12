Τρόμος στη Βόρεια Κορέα: Εκτελεί πολίτες που παρακολουθούν ξένες σειρές

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, η είδηση ότι  εκτελούνται άνθρωποι επειδή παρακολουθούν ξένες τηλεοπτικές σειρές μοιάζει βγαλμένη από δυστοπικό μυθιστόρημα - Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ ωστόσο, αυτό είναι μια ζοφερή πραγματικότητα στη Βόρεια Κορέα

Τρόμος στη Βόρεια Κορέα: Εκτελεί πολίτες που παρακολουθούν ξένες σειρές

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επιθεώρηση του αντιτορπιλικού Choe Hyon

KCNA
Η Βόρεια Κορέα εφαρμόζει όλο και πιο συχνά τη θανατική ποινή, μεταξύ άλλων σε εκείνους που συλλαμβάνονται να παρακολουθούν και να μοιράζονται ξένες ταινίες και τηλεοπτικά δράματα, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του ΟΗΕ που προκαλεί τρόμο για τις συνθήκες ζωής στο απολυταρχικό καθεστώς.

Η έκθεση, που βασίζεται σε περισσότερες από 300 συνεντεύξεις με πρόσφυγες που διέφυγαν από τη χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια, αποκαλύπτει μια εντεινόμενη καταστολή υπό την ηγεσία του Κιμ Γιονγκ Ουν. Ενώ οι πολίτες αρχικά ήλπιζαν σε βελτίωση της ζωής τους όταν ανέλαβε την εξουσία το 2011, οι συνθήκες έκτοτε έχουν επιδεινωθεί δραματικά.

Η Πιονγιάνγκ έχει αυστηροποιήσει τους νόμους της, επεκτείνοντας τη χρήση της θανατικής ποινής σε αδικήματα που κάποτε θεωρούνταν ήσσονος σημασίας. Ένα από τα πιο σοκαριστικά ευρήματα της έκθεσης είναι ότι η παρακολούθηση και η κοινοποίηση ξένου περιεχομένου, όπως ταινίες και τηλεοπτικά δράματα από τη Νότια Κορέα, θεωρείται πλέον έγκλημα που τιμωρείται με θάνατο.

Βορειοκορεάτες που αυτομόλησαν περιέγραψαν τις δημόσιες εκτελέσεις από εκτελεστικά αποσπάσματα, οι οποίες πραγματοποιούνται για να σπείρουν τον φόβο και να αποτρέψουν τους πολίτες από το να παραβιάσουν τον νόμο. Μια γυναίκα που δραπέτευσε το 2023 ανέφερε ότι τρεις φίλοι της εκτελέστηκαν αφού συνελήφθησαν με νοτιοκορεατικό περιεχόμενο, αποδεικνύοντας την ακραία σκληρότητα του καθεστώτος.

Υποσιτισμός, καταναγκαστική εργασία και απόλυτος έλεγχος

Πέρα από τις εκτελέσεις, η έκθεση του ΟΗΕ καταγράφει και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σχεδόν όλοι οι πρόσφυγες δήλωσαν ότι η πρόσβαση σε φαγητό είναι μια πολυτέλεια και ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, ειδικά μετά την πανδημία.

Παράλληλα, το καθεστώς επιβάλλει καταναγκαστική εργασία, επιστρατεύοντας ανθρώπους από φτωχές οικογένειες σε επικίνδυνες κατασκευαστικές εργασίες. Ακόμη και ορφανά και παιδιά του δρόμου στρατολογούνται σε αυτές τις «ταξιαρχίες κρούσης».

Η κυβέρνηση έχει επίσης αυστηροποιήσει τον έλεγχο στα σύνορα, με εντολές προς τον στρατό να πυροβολεί όσους προσπαθούν να διαφύγουν, καθιστώντας την απόδραση σχεδόν αδύνατη. Η χρήση βελτιωμένης τεχνολογίας επιτήρησης έχει ενισχύσει τον απόλυτο έλεγχο του κράτους στην καθημερινή ζωή των πολιτών, «μπλοκάροντας τα μάτια και τα αυτιά τους», όπως δήλωσε ένας πρόσφυγας.

Διεθνείς Εκκλήσεις και Πολιτική Αποδοχή

Η έκθεση του ΟΗΕ καλεί τη διεθνή κοινότητα να παραπέμψει το απολυταρχικό καθεστώς στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια συναντά εμπόδια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η Κίνα και η Ρωσία έχουν επανειλημμένα μπλοκάρει τις προσπάθειες για επιβολή κυρώσεων στη Βόρεια Κορέα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρευρέθηκε μαζί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας την σιωπηρή αποδοχή από αυτές τις χώρες του προγράμματος πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας και της μεταχείρισης των πολιτών της.

Παρά τον φόβο, η έκθεση καταλήγει με μια νότα ελπίδας, τονίζοντας ότι υπάρχει μια «σαφής και ισχυρή επιθυμία για αλλαγή», ειδικά μεταξύ των νέων. Η ελευθερία των πληροφοριών παραμένει ο μεγαλύτερος φόβος για τα αυταρχικά καθεστώτα, και είναι ακριβώς αυτή η ελπίδα που το καθεστώς προσπαθεί να εξαλείψει.

