Γυμναστής ήπιε ξανά μετά από 322 ημέρες νηφαλιότητας: Τι του συνέβη;
Ο Dan Hancock έσπασε τη νηφαλιότητά του μετά από 322 ημέρες και μοιράζεται πώς ένα ποτό τον γύρισε χρόνια πίσω. Δες τι του συνέβη και τι έμαθε από αυτό.
Ο Dan Hancock μιλά ανοιχτά για την εμπειρία του με το αλκοόλ και το «πισωγύρισμα» μετά από σχεδόν έναν χρόνο νηφαλιότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
