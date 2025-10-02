Πουκέτ: Συνελήφθη TikToker που συνευρέθηκε ερωτικά με 42χρονη πάνω σε κινούμενο αγροτικό

Όλα τα εμπλεκόμενα άτομα κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Πουκέτ μέχρι νεωτέρας

Πουκέτ: Συνελήφθη TikToker που συνευρέθηκε ερωτικά με 42χρονη πάνω σε κινούμενο αγροτικό
Ταϊλανδέζικα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν «φωτιά» μετά τη δημοσίευση βίντεο που δείχνει έναν άνδρα και μία Ταϊλανδή να κάνουν σεξ στην καρότσα κινούμενου αγροτικού στην επαρχία Πουκέτ.

To περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων, που έγινε viral στο TikTok στις 24 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κινητοποίησε τις Αρχές να παρέμβουν άμεσα. Στο βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται ο άνδρας να κρατά τη γυναίκα από τη μέση, ενώ εκείνη πιάνει ένα σχοινί δεμένο στην καρότσα του μαύρου οχήματος που κινείται με ταχύτητα.

Μετά τον σάλο, οι αστυνομικές αρχές μετανάστευσης στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι συνέλαβαν τον Ρώσο TikToker Γκεόργκιι, 23 ετών, στις 25 Σεπτεμβρίου, την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Βιετνάμ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην αστυνομία της Πουκέτ για να δικαστεί.

Σύμφωνα με το laotiantimes, oι Αρχές της επαρχίας Πουκέτ απήγγειλαν στον Γκεόργκιι κατηγορίες για άσεμνες πράξεις σε δημόσιο χώρο και για παραβίαση του Νόμου περί Εγκλημάτων Υπολογιστών λόγω ανάρτησης του βίντεο στο διαδίκτυο. Η βίζα του ανακλήθηκε, προστέθηκε σε «μαύρη λίστα» που απαγορεύει την επανείσοδο στη χώρα και θα απελαθεί μόλις ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.

Κατά την ανάκριση, ο Γκεόργκιι αρνήθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο φορούσαν εσώρουχα και πως η πράξη ήταν σκηνοθετημένη αποκλειστικά για διαδικτυακό περιεχόμενο.

Την ίδια στιγμή, η 42χρονη Ταϊλανδή γυναίκα παραδέχτηκε ότι γνώρισε τον Γκεόργκιι σε τοπικό μπαρ όπου εργάζεται και ότι δέχτηκε 1.000 μπατ (περίπου 31 δολάρια ΗΠΑ) για να εμφανιστεί σε δύο βίντεο. Οι εισαγγελικές αρχές την κατηγόρησαν για προσβολή της δημοσίας αιδούς, ενώ η υπόθεσή της θα εκδικαστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Πουκέτ.

Η οδηγός του αγροτικού, η 59χρονη Ρωσίδα Ντίνα, δέχτηκε επίσης ανάκληση της βίζας της, μπήκε σε μαύρη λίστα και θα απελαθεί μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών.

Οι αρχές της Πουκέτ επιβεβαίωσαν ότι ο Γκεόργκιι διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παράγει παρόμοια βίντεο σε όλο τον κόσμο.

Προς το παρόν, όλα τα εμπλεκόμενα άτομα κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Πουκέτ μέχρι νεωτέρας.

