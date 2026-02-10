Γεμίζει η TV τηλεπαιχνίδια – Νέα πρότζεκτ που είναι στα σκαριά

Η μεγάλη επιτυχία του «Deal» στον ALPHA, ο all time classic πλέον «Τροχός της τύχης» στο STAR, τα σταθερά ποσοστά του «Chase» στο MEGA, έχουν ανοίξει την όρεξη στα στελέχη των καναλιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι ανάβουν τις μηχανές για νέα τηλεπαιχνίδια ή επαναφορά αγαπημένων πρότζεκτ, με στόχο να κερδίσουν ξανά το κοινό.

Εδώ και λίγες ώρες, είναι στον αέρα το τρέιλερ του «Club του 1%» που έρχεται στο STAR κι υπόσχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα τηλεπαιχνίδια! Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ, αναλαμβάνει την παρουσίαση του πιο έξυπνου game show. Με περισσότερα από 11 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον «Τροχό της Τύχης» και πολυετή εμπειρία στο χώρο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών υπόσχεται να μετατρέψει το «Club του 1%» σε μια αυθεντική εμπειρία ψυχαγωγίας, γεμάτη ενέργεια, ένταση και αμείωτο ενδιαφέρον. Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο φορμάτ, δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σου!

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, στις 16 Φεβρουαρίου, έρχεται το «Beat My Guest»! Κάθε εβδομάδα, 5 νέοι διαγωνιζόμενοι του μουσικού game show θα επισκέπτονται ο

ένας το σπίτι του άλλου, για να τραγουδήσουν το TOP 5 των αγαπημένων

τραγουδιών του οικοδεσπότη. Ο οικοδεσπότης της κάθε ημέρας θα μετατρέπει το

σαλόνι του σε μουσική σκηνή για να ερμηνεύσει το No1 τραγούδι της λίστας του

και οι καλεσμένοι θα βαθμολογούν από το 1 έως το 10, για τη φωνή, την ερμηνεία

και τη σκηνική του παρουσία. Και οι καλεσμένοι όμως έχουν το δικό τους

challenge. Θα πρέπει να προσαρμοστούν στις μουσικές προτιμήσεις του

οικοδεσπότη και να ερμηνεύσουν, ο καθένας, ένα από τα τέσσερα υπόλοιπα

τραγούδια. Ο οικοδεσπότης έχει τη δυνατότητα να δώσει ένα μπόνους βαθμό στην

καλύτερη ερμηνεία. Αυτός ο έξτρα βαθμός, μπορεί να ανατρέψει την τελική

κατάταξη, την τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ο τραγουδιστής με την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει το χρυσό μικρόφωνο και το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ.

Στο ίδιο κανάλι ανακοίνωσαν και το «The Quiz with Balls!», με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο τιμόνι της παρουσίασης. «Με την άνεση, το επικοινωνιακό χάρισμα και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν, ο πολυτάλαντος Γιάννης Τσιμιτσέλης αναλαμβάνει την παρουσίαση του ομότιτλου format των Talpa Studios, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά. Ερωτήσεις με σοβαρότητα, αλλά και διάθεση για παιχνίδι και παράταση της αγωνίας... Οι 6 πιο μεγάλες και fun μπάλες της ελληνικής τηλεόρασης κυλούν και τα... splash moments γράφουν τη δική τους τηλεοπτική ιστορία», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε κάθε επεισόδιο του «The Quiz with Balls!», δύο ομάδες που αποτελούνται από πέντε μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζονται πολύ καλά και έχουν χημεία μεταξύ τους, στέκονται στην πλατφόρμα πάνω από μια πισίνα και καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Κάθε σωστή απάντηση οδηγεί την ομάδα και έναν παίκτη πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ. Κάθε λάθος απάντηση όμως, τον ρίχνει στην πισίνα και... SPLASH! Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και οι τυχεροί θα ταξιδέψουν μέχρι το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το εντυπωσιακό στούντιο και θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα.

Στον ΑΝΤ1, η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός και το «Flat Hunters» έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17.15 στον ΑΝΤ1. Οι μεσίτες μετατρέπουν την κάθε πώληση ή ενοικίαση ακινήτου σε μία πραγματική πρόκληση, καθώς το αποτέλεσμα πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες πρέπει να τα υπολογίζουν όλα! Σε κάθε επεισόδιο του «Flat Hunters», βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη.

Στο κανάλι του Αμαρουσίου αναμένεται και η επαναφορά του «Κάτι ψήνεται». Το αγαπημένο τηλεοπτικό σόου μαγειρικής, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας, βγαίνει στον δρόμο και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, το «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1 για να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους με φαντασία και αγάπη για το καλό φαγητό. Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα τους, υποδέχονται τους καλεσμένους τους και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν. Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, κρίνουν και βαθμολογούν, και εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζει 2.500 ευρώ.









