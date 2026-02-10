Πένθος για τον Γιώργο Αγγελόπουλο - Πέθανε ο θείος του
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν πολύ δεμένος με όλη του την οικογένεια και είναι το δεύτερο μεγάλο πλήγμα μετά την απώλεια της μητέρας του
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος περνάει δύσκολες στιγμές καθώς έφυγε από τη ζωή ο θείος του που ήταν σαν δεύτερος πατέρας του.
Ήταν δίπλα του πάντα ακόμα και την περίοδο που η μητέρα του πέθανε εκείνος ήταν εκεί στον γάμο του και τον στήριζε. Η κηδεία του, σύμφωνα με το espresso έγινε το Σάββατο το πρωί στην Σκιάθο όπου έμενε μόνιμα.
Ο «Ντάνος» δημοσίευσε φωτογραφία με τον θείο του και έγραψε: «Καλό ταξίδι θείε σε ευχαριστώ για όλα».
