Πένθος για τον Γιώργο Αγγελόπουλο - Πέθανε ο θείος του

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν πολύ δεμένος με όλη του την οικογένεια και είναι το δεύτερο μεγάλο πλήγμα μετά την απώλεια της μητέρας του

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος περνάει δύσκολες στιγμές καθώς έφυγε από τη ζωή ο θείος του που ήταν σαν δεύτερος πατέρας του.

Ήταν δίπλα του πάντα ακόμα και την περίοδο που η μητέρα του πέθανε εκείνος ήταν εκεί στον γάμο του και τον στήριζε. Η κηδεία του, σύμφωνα με το espresso έγινε το Σάββατο το πρωί στην Σκιάθο όπου έμενε μόνιμα.

Ο «Ντάνος» δημοσίευσε φωτογραφία με τον θείο του και έγραψε: «Καλό ταξίδι θείε σε ευχαριστώ για όλα».

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν πολύ δεμένος με όλη του την οικογένεια και είναι το δεύτερο μεγάλο πλήγμα μετά την απώλεια της μητέρας του.

