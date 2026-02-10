Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Ανάφης

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2), στις 06:35, σε υποθαλάσσια περιοχή, νότια της Ανάφης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 111,9 χλμ. και το επίκεντρο στα 36 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Ανάφης.

4,1 Ρίχτερ από το EMSC

H αναθεωρημένη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα 112 χλμ., και επίκεντρο τα 59 χλμ. νοτιοανατολικά από τα Φηρά.