Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Ανάφης
Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2), στις 06:35
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2), στις 06:35, σε υποθαλάσσια περιοχή, νότια της Ανάφης.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 111,9 χλμ. και το επίκεντρο στα 36 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Ανάφης.
4,1 Ρίχτερ από το EMSC
H αναθεωρημένη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα 112 χλμ., και επίκεντρο τα 59 χλμ. νοτιοανατολικά από τα Φηρά.
