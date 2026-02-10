Το Hennessey VelociRaptor έχει ροπή σαν τανκ!

Του Γιάννη Σκουφή

Η Hennessey παρουσίασε επίσημα το VelociRaptor 1200 F-250, μία ειδική έκδοση για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, βασισμένη στο Ford F-250 με τον V8 diesel των 6.700 κυβικών. Παρά το όνομα «1200», το νούμερο δεν αφορά τους ίππους, αλλά την εργοστασιακή ροπή των 1.200 lb-ft (περίπου 1.626 Nm).

Η απόδοση του κινητήρα παραμένει στους 500 ίππους, αλλά οι υπόλοιπες αναβαθμίσεις είναι σημαντικές. Η Hennessey έχει προσθέσει ανάρτηση BDS με ανύψωση 5 ιντσών, ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Fox, νέους προφυλακτήρες από ατσάλι, τροχούς 18 ιντσών και ελαστικά 37 ιντσών για πραγματικές off-road δυνατότητες.

Η εμφάνιση συμπληρώνεται από κάρμπον λεπτομέρειες στο καπό, τα φτερά, τα καλύμματα των καθρεπτών και το πίσω πορτάκι, ενώ δεν λείπουν νέα LED φώτα, γραφικά και αφαιρούμενα μαρσπιέ με ενσωματωμένο φωτισμό.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα έχει επενδυθεί με μαύρο δέρμα και αλκαντάρα με κόκκινες ραφές, μαζί με αριθμημένη πλακέτα παραγωγής και πατάκια WeatherTech. Η συνολική τιμή του πακέτου φτάνει περίπου τις 109.000 ευρώ, πλέον της αρχικής τιμής του F-250 Lariat.

Προφανώς, το θηριώδες pick-up είναι ακριβό, υπερβολικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και σίγουρα όχι απαραίτητο. Έτσι και αλλιώς, είναι μάλλον απίθανο να το δούμε κάποια στιγμή στους «δικούς» μας δρόμους.