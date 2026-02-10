Stellantis: «Φρένο» στα ηλεκτρικά, ζημιές 22 δισ. ευρώ

Ως αποτέλεσμα, ο όμιλος εκτιμά προκαταρκτικές ζημίες 19–21 δισ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και αποφάσισε να μην καταβάλει μέρισμα για τη φετινή χρονιά.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας