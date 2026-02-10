Stellantis: «Φρένο» στα ηλεκτρικά, ζημιές 22 δισ. ευρώ
Η Stellantis ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε απομειώσεις ύψους 22 δισ. ευρώ, μετά τη μείωση των επενδύσεων στα ηλεκτρικά οχήματα και τον συνολικό «επαναπροσδιορισμό» της στρατηγικής της.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ως αποτέλεσμα, ο όμιλος εκτιμά προκαταρκτικές ζημίες 19–21 δισ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και αποφάσισε να μην καταβάλει μέρισμα για τη φετινή χρονιά.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιάννης Σμαραγδής: Η ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην επόμενη ταινία του
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Stellantis: «Φρένο» στα ηλεκτρικά, ζημιές 22 δισ. ευρώ
09:14 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος με χάπια Ecstasy αλλά και κοκαΐνη
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους
07:50 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ