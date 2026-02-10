Νορβηγία: Ζευγάρι διπλωματών ερευνώνται για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν

Η Μόνα Γιούλ και ο σύζυγός της Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν ερευνώνται από τις νορβηγικές Αρχές για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν

Δύο υψηλού προφίλ διπλωμάτες ερευνώνται από τις αρχές της Νορβηγίας για τις σχέσεις που είχαν με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Η πρώτη διπλωμάτης που ερευνά η νορβηγική υπηρεσία οικονομικών εγκλημάτων, Økokrim, είναι η Μόνα Γιούλ, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της πρεσβευτή στην Ιορδανία και το Ιράκ την Κυριακή. Η Γιούλ, η οποία παραδέχτηκε ότι είχε «κακή κρίση» αναφορικά με την γνωριμία της με τον Έπσταϊν, ελέγχεται για «σοβαρή διαφθορά», ενώ εργαζόταν στον υπουργείο Εξωτερικών.

H Μόνα Γιουλ AP

Ο δεύτερος είναι ο σύζυγός της, Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν, πρώην διπλωμάτης και πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης (IPI), ο οποίος ερευνάται επίσης για συνενοχή σε σοβαρή διαφθορά.

Ο Πολ Λόνσεθ, επικεφαλής της Økokrim, δήλωσε: «Έχουμε ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινίσουμε εάν έχουν διαπραχθεί εγκληματικές πράξεις. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ολοκληρωμένη και, κατά πάσα πιθανότητα, μακροπρόθεσμη έρευνα. Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία θα διερευνήσει εάν η Γιούλ απολάμβανε οφέλη σε σχέση με τη θέση της».

Οι δικηγόροι τόσο της Γιούλ όσο και του Ρεντ-Λάρσεν δήλωσαν ότι οι πελάτες τους συνεργάζονται με τις Αρχές και είναι βέβαιοι ότι οι κατηγορίες θα αποδειχθούν αβάσιμες.

Ο Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν σε φωτογραφία από τα αρχεία Έπσταϊν. υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ και ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας εμφανίζονται στα έγγραφα

Το ζευγάρι, που ανήκε σε μια μικρή ομάδα διπλωματών που συμμετείχαν στις συμφωνίες του Όσλο το 1993-1995, είναι ανάμεσα σε πολλούς Νορβηγούς αξιωματούχους που έγιναν πρωτοσέλιδα λόγω της σχέσης τους με τον Έπσταϊν, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μετά την δημοσιοποίηση χιλιάδων αρχείων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν σοκ στη σκανδιναβική χώρα, κυρίως λόγω της σχέσης του καταδικασμένου παιδόφιλου με την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, αλλά και λόγω των δεσμών του με άλλες σημαντικές προσωπικότητες της Νορβηγίας. Η Μέτε-Μάριτ αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Έπσταϊν, λέγοντας ότι: «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

H πριγκίπισα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ AP

Η Økorkrim, η εθνική αρχή για τη διερεύνηση και τη δίωξη οικονομικών και περιβαλλοντικών εγκλημάτων, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας, πρώην πρόεδρο της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ και πρώην γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Να τονιστεί, ότι η εμφάνιση των συγκεκριμένων ατόμων στα αρχεία του Έπσταϊν δεν συνεπάγεται με παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ AP

Τα παιδιά τους κληρονόμησαν 10 εκατομμύρια δολάρια από τον Έπσταϊν

Τα αρχεία, που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να δείχνουν ότι τα δύο παιδιά της Γιούλ και του Ρεντ-Λάρσεν κληρονόμησαν 10 εκατομμύρια δολάρια από τον Έπσταϊν και ότι ο Ρεντ-Λάρσεν διορίστηκε εκτελεστής της διαθήκης του Έπσταϊν το 2017, απόφαση που ανακλήθηκε αργότερα.

Από τα αρχεία προκύπτει ότι το ζευγάρι επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν με τα παιδιά τους το 2011, με τον Ρεντ-Λάρσεν να ευχαρίστησε αργότερα τον καταδικασμένο παιδόφιλο για το ταξίδι, ενώ περιέγραψε το νησί ως «απολύτως μοναδικό». «Όλοι το λατρέψαμε!» έγραψε ο Ρεντ-Λάρσεν σε ένα email, πριν προσθέσει: «Η Μόνα σου στέλνει ένα φιλί».

Ανακοινώνοντας την παραίτηση της Γιούλ, ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, δήλωσε ότι η σχέση της με τον Έπσταϊν «αποκάλυψε μια σοβαρή έλλειψη κρίσης», προσθέτοντας: «Η κατάσταση καθιστά δύσκολη την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που απαιτεί ο ρόλος».

Ο δικηγόρος της Γιουλ, Τόμας Σκγέλμπρεντ, δήλωσε ότι οι κατηγορίες εναντίον της πελάτισσας του είναι «σοβαρές». Αλλά, πρόσθεσε, ότι η Γιουλ «την ίδια στιγμή, θεωρεί θετικό το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί θα υποβληθούν τώρα σε διεξοδική έρευνα, ώστε να διασαφηνιστούν οι πραγματικές συνθήκες. Η πελάτισσά μου δεν αναγνωρίζει τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν».

Από την άλλη, ο δικηγόρος του Ρεντ-Λάρσεν, Τζον Κρίστιαν Έλντεν, δήλωσε ότι η κατηγορία εναντίον του πελάτη του για φερόμενη συνενοχή σε διαφθορά μεταξύ 2011 και 2018 «επικεντρώνεται σε μια μεταβίβαση διαμερίσματος το 2018 και ένα πιθανό ταξίδι το 2011». «Παραμένει πλήρως διαθέσιμος στους ανακριτές και συνεργάζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε αυτό το στάδιο. Ο Ρεντ-Λάρσεν είναι βέβαιος ότι, μόλις εξεταστούν διεξοδικά όλα τα πραγματικά περιστατικά, η έρευνα θα αποσαφηνίσει ότι δεν υπάρχει βάση για ποινική ευθύνη και η υπόθεση θα απορριφθεί», πρόσθεσε.

Ο Ρεντ-Λάρσεν έχει ζητήσει συγγνώμη αρκετές φορές για τη σχέση που είχε με τον Έπσταϊν και το 2020 παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του IPI.