Νορβηγία: Ζευγάρι διπλωματών ερευνώνται για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν

Οι δύο διπλωμάτες συνεργάζονται με τις Αρχές και είναι βέβαιοι ότι οι κατηγορίες θα αποδειχθούν αβάσιμες

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Νορβηγία: Ζευγάρι διπλωματών ερευνώνται για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν

Η Μόνα Γιούλ και ο σύζυγός της Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν ερευνώνται από τις νορβηγικές Αρχές για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο υψηλού προφίλ διπλωμάτες ερευνώνται από τις αρχές της Νορβηγίας για τις σχέσεις που είχαν με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Η πρώτη διπλωμάτης που ερευνά η νορβηγική υπηρεσία οικονομικών εγκλημάτων, Økokrim, είναι η Μόνα Γιούλ, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της πρεσβευτή στην Ιορδανία και το Ιράκ την Κυριακή. Η Γιούλ, η οποία παραδέχτηκε ότι είχε «κακή κρίση» αναφορικά με την γνωριμία της με τον Έπσταϊν, ελέγχεται για «σοβαρή διαφθορά», ενώ εργαζόταν στον υπουργείο Εξωτερικών.

Μόνα Γιουλ - Επσταιν

H Μόνα Γιουλ

AP

Ο δεύτερος είναι ο σύζυγός της, Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν, πρώην διπλωμάτης και πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης (IPI), ο οποίος ερευνάται επίσης για συνενοχή σε σοβαρή διαφθορά.

Ο Πολ Λόνσεθ, επικεφαλής της Økokrim, δήλωσε: «Έχουμε ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινίσουμε εάν έχουν διαπραχθεί εγκληματικές πράξεις. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ολοκληρωμένη και, κατά πάσα πιθανότητα, μακροπρόθεσμη έρευνα. Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία θα διερευνήσει εάν η Γιούλ απολάμβανε οφέλη σε σχέση με τη θέση της».

Οι δικηγόροι τόσο της Γιούλ όσο και του Ρεντ-Λάρσεν δήλωσαν ότι οι πελάτες τους συνεργάζονται με τις Αρχές και είναι βέβαιοι ότι οι κατηγορίες θα αποδειχθούν αβάσιμες.

Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν - Έπσταιν

Ο Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν σε φωτογραφία από τα αρχεία Έπσταϊν.

υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ και ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας εμφανίζονται στα έγγραφα

Το ζευγάρι, που ανήκε σε μια μικρή ομάδα διπλωματών που συμμετείχαν στις συμφωνίες του Όσλο το 1993-1995, είναι ανάμεσα σε πολλούς Νορβηγούς αξιωματούχους που έγιναν πρωτοσέλιδα λόγω της σχέσης τους με τον Έπσταϊν, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μετά την δημοσιοποίηση χιλιάδων αρχείων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν σοκ στη σκανδιναβική χώρα, κυρίως λόγω της σχέσης του καταδικασμένου παιδόφιλου με την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, αλλά και λόγω των δεσμών του με άλλες σημαντικές προσωπικότητες της Νορβηγίας. Η Μέτε-Μάριτ αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Έπσταϊν, λέγοντας ότι: «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Germany Norway Royals

H πριγκίπισα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ

AP

Η Økorkrim, η εθνική αρχή για τη διερεύνηση και τη δίωξη οικονομικών και περιβαλλοντικών εγκλημάτων, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας, πρώην πρόεδρο της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ και πρώην γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Να τονιστεί, ότι η εμφάνιση των συγκεκριμένων ατόμων στα αρχεία του Έπσταϊν δεν συνεπάγεται με παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά.

Thorbjorn Jagland

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ

AP

Τα παιδιά τους κληρονόμησαν 10 εκατομμύρια δολάρια από τον Έπσταϊν

Τα αρχεία, που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να δείχνουν ότι τα δύο παιδιά της Γιούλ και του Ρεντ-Λάρσεν κληρονόμησαν 10 εκατομμύρια δολάρια από τον Έπσταϊν και ότι ο Ρεντ-Λάρσεν διορίστηκε εκτελεστής της διαθήκης του Έπσταϊν το 2017, απόφαση που ανακλήθηκε αργότερα.

Από τα αρχεία προκύπτει ότι το ζευγάρι επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν με τα παιδιά τους το 2011, με τον Ρεντ-Λάρσεν να ευχαρίστησε αργότερα τον καταδικασμένο παιδόφιλο για το ταξίδι, ενώ περιέγραψε το νησί ως «απολύτως μοναδικό». «Όλοι το λατρέψαμε!» έγραψε ο Ρεντ-Λάρσεν σε ένα email, πριν προσθέσει: «Η Μόνα σου στέλνει ένα φιλί».

Ανακοινώνοντας την παραίτηση της Γιούλ, ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, δήλωσε ότι η σχέση της με τον Έπσταϊν «αποκάλυψε μια σοβαρή έλλειψη κρίσης», προσθέτοντας: «Η κατάσταση καθιστά δύσκολη την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που απαιτεί ο ρόλος».

Ο δικηγόρος της Γιουλ, Τόμας Σκγέλμπρεντ, δήλωσε ότι οι κατηγορίες εναντίον της πελάτισσας του είναι «σοβαρές». Αλλά, πρόσθεσε, ότι η Γιουλ «την ίδια στιγμή, θεωρεί θετικό το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί θα υποβληθούν τώρα σε διεξοδική έρευνα, ώστε να διασαφηνιστούν οι πραγματικές συνθήκες. Η πελάτισσά μου δεν αναγνωρίζει τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν».

Από την άλλη, ο δικηγόρος του Ρεντ-Λάρσεν, Τζον Κρίστιαν Έλντεν, δήλωσε ότι η κατηγορία εναντίον του πελάτη του για φερόμενη συνενοχή σε διαφθορά μεταξύ 2011 και 2018 «επικεντρώνεται σε μια μεταβίβαση διαμερίσματος το 2018 και ένα πιθανό ταξίδι το 2011». «Παραμένει πλήρως διαθέσιμος στους ανακριτές και συνεργάζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε αυτό το στάδιο. Ο Ρεντ-Λάρσεν είναι βέβαιος ότι, μόλις εξεταστούν διεξοδικά όλα τα πραγματικά περιστατικά, η έρευνα θα αποσαφηνίσει ότι δεν υπάρχει βάση για ποινική ευθύνη και η υπόθεση θα απορριφθεί», πρόσθεσε.

Ο Ρεντ-Λάρσεν έχει ζητήσει συγγνώμη αρκετές φορές για τη σχέση που είχε με τον Έπσταϊν και το 2020 παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του IPI.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Σμαραγδής: Η ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην επόμενη ταινία του

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

09:46ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Η ΑΕΚ κυνηγάει την πρόκριση, η Καρδίτσα παίζει τα ρέστα της – Η ώρα και το κανάλι

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ζευγάρι διπλωματών ερευνώνται για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν - Τα παιδιά τους κληρονόμησαν 10 εκατομμύρια δολάρια από τον παιδόφιλο

09:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταποκρίθηκε στην πρόκληση Κυρανάκη ο Καρχιμάκης - Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis: «Φρένο» στα ηλεκτρικά, ζημιές 22 δισ. ευρώ

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος για την κατασκοπεία - Απολογείται στον στρατιωτικό εισαγγελέα

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κυρήχθηκε η Αίγινα λόγω του νερού

09:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Ψάχνει συνέχεια στο «1000άρι» της Ντόχα – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις (10/02)

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος με χάπια Ecstasy αλλά και κοκαΐνη

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρώτο θέμα στον Τύπο η περίεργη σιωπή του Φιντάν στο ερώτημα για πυρηνικό πρόγραμμα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς στη Θερίσου - Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα

09:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες – Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον μετά τον σοβαρό τραυματισμό της: «Δεν μετανιώνω καθόλου, στη ζωή παίρνουμε ρίσκα»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να καταλάβετε αν έχετε AQ: Η νέα δεξιότητα που θεωρείται απαραίτητη για επαγγελματική επιτυχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Η κόρη σκότωσε τη μητέρα της μπροστά στα μάτια των εγγονιών της - «Έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια»

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Αεροσκάφη P-3B: Τα 8 αμείλικτα ερωτήματα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το αβέβαιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των $500 εκατ. - Αποκλειστικό Newsbomb

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος για την κατασκοπεία - Απολογείται στον στρατιωτικό εισαγγελέα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανηλίκου που είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το «μυστικό όπλο» του Ράφα Μπενίτεθ για τη ρεβάνς της Τούμπας

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρώτο θέμα στον Τύπο η περίεργη σιωπή του Φιντάν στο ερώτημα για πυρηνικό πρόγραμμα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

23:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Τα νεότερα για την υγεία του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια - «Γλύτωσε τα χειρότερα»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

07:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

09:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταποκρίθηκε στην πρόκληση Κυρανάκη ο Καρχιμάκης - Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ