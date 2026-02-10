Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 10:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

117

Κατασκευές

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 11:00:00 πμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΘΗΡΑΣ - ΓΚΙΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1564

Λειτουργία

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΖΗ απο κάθετο: ΚΟΡΥΖΗ ΝΟ 26 έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

120

Κατασκευές

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7 - 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 12:00:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

88

Κατασκευές

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

122

Λειτουργία

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 1:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΣΚΑΛΕΖΑ - ΜΗΤΡΑΝΤΩΝΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΟΝΗ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΔΡΑΠΑΝΙΑΩΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

1554

Λειτουργία

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

127

Κατασκευές

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΟΧΕΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Συντήρηση

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ

92

Κατασκευές

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΚΥΠΡΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΚΥΠΡΟΥ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΥΡΑΣ - ΑΓΑΠΗΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΧΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

362

Λειτουργία

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 4:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΤΣΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ.

118

Κατασκευές

10/2/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΡΟΔΟΥ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΚΑΝΑΡΗ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ - ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

87

Κατασκευές

10/2/2026 9:00:00 πμ

10/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Δ. ΠΑΝΑ απο κάθετο: ΙΟΥΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

150

Λειτουργία

10/2/2026 9:30:00 πμ

10/2/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

118

Κατασκευές

10/2/2026 10:00:00 πμ

10/2/2026 1:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΥ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΘΗΣΕΩΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΦΥΛΗΣ, ΔΑΦΝΙΔΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΑΓ.ΘΗΡΕΣΙΑΣ, ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

119

Κατασκευές

10/2/2026 10:30:00 πμ

10/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΒΡΥΑΞΙΔΟΣ 24 από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ

158

Λειτουργία

10/2/2026 11:30:00 πμ

10/2/2026 3:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

119

Κατασκευές

