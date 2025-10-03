Κιθ Έρμπαν: Άλλαξε τους στίχους σε τραγούδι εμπνευσμένο από τη Νικόλ Κίντμαν

Ο Kιθ Έρμπαν εκτέλεσε διαφορετικά ένα αγαπημένο του τραγούδι αυτές τις μέρες. Σε ένα πρόσφατο βίντεο που μοιράστηκε η ανερχόμενη τραγουδίστρια της κάντρι Maggie Baugh, η 25χρονη κάνει ντουέτο μαζί με τον βραβευμένο με Grammy τραγουδοποιό την επιτυχία του, "The Fighter". Στο πρωτότυπο σημειωτέον στο οποίο συμμετέχει και η Carrie Underwood, ο Έρμπαν τραγουδάει: «Όταν προσπαθούν να σε φτάσουν, μωρό μου, θα γίνω μαχητής».

Ενώ έπαιζε με την Baugh ωστόσο άλλαξε τον στίχο, τραγουδώντας: «Όταν προσπαθούν να σε φτάσουν, Maggie, θα είμαι ο κιθαρίστας σου». Ενθουσιασμένη και κάπως αμήχανη, η Baugh δημοσίευσε το βίντεο στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με λεζάντα: «Το είπε ο Κιθ Έρμπαν μόλις αυτό;» και πρóσθεσε τον αλλαγμένο στίχο και emoji ερωτηματικών.

https://www.instagram.com/reel/DPHEqJzAKz5/

Το βίντεο δημοσιεύτηκε πριν γίνει γνωστή η είδηση ​​ότι ο 57χρονος Έρμπαν και η σύζυγός του, η 58χρονη ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν, είχαν χωρίσει μετά από 19 χρόνια γάμου. Η Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου την Τρίτη (30/9, μετά από 19 χρόνια γάμου

Σε μια συνέντευξή του, το 2017, ο Έρμπαν είπε ότι το "The Fighter" ήταν εμπνευσμένο από τη σχέση του με την Κίντμαν. «Ήταν απλώς ένα τραγούδι που έγραψα πολύ πολύ γρήγορα, γιατί κυριολεκτικά σκέφτηκα εμένα και τη Νικ και τη σχέση μας στην αρχή, και μερικά από τα πράγματα που είχαμε πει όλα μπήκαν σε αυτό το τραγούδι», είπε τότε. Ο Έρμπαν και η Maggie Baugh περιοδεύουν μαζί στο πλαίσιο της περιοδείας του "High and Alive World Tour".