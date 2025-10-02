Κιθ Έρμπαν: Η αμηχανία σε ερώτηση για τη Νικόλ Κίντμαν λίγο πριν ανακοινωθεί το διαζύγιό τους

Ο Keith Urban προσπάθησε επανειλημμένα να αποφύγει αμήχανες ερωτήσεις για τη σύζυγό του, Nicole Kidman το χρονικό διάστημα πριν την ανακοίνωση του διαζυγίου τους— και το διαδίκτυο δεν άργησε να το παρατηρήσει.

Σε συνέντευξή του στις 2 Σεπτεμβρίου, λίγες μόλις εβδομάδες προτού η Kidman καταθέσει αίτηση διαζυγίου, ο διάσημος τραγουδιστής της country μουσικής φάνηκε εμφανώς αμήχανος όταν ρωτήθηκε για την «υπέροχη ιστορία αγάπης» του με τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη ραδιοφωνική εκπομπή Jonesy & Amanda στον σταθμό Gold 101.7 στην Αυστραλία.

Όταν η παρουσιάστρια Amanda Keller τον ρώτησε αν θεωρεί πως η γνωριμία τους ήταν μοιραία, εκείνος απάντησε κοφτά: «Δεν έχω ιδέα». Και όταν η συζήτηση συνεχίστηκε προς την ίδια κατεύθυνση, ο Urban έβαλε τέλος: «Ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε».

Το στιγμιότυπο, που κοινοποιήθηκε εκ νέου στον επίσημο λογαριασμό της εκπομπής στο Instagram, έγινε αμέσως viral. «Μέχρι πρόσφατα, ο Keith Urban μιλούσε με χαρά για την Nicole Kidman σε εμάς — μάλιστα το ενθάρρυνε ο ίδιος!», σημείωσαν οι παραγωγοί, στέλνοντας τις ευχές τους και στους δύο.

Δεν ήταν, όμως, η μοναδική φορά που ο Urban έδειξε αμηχανία μιλώντας για τη Kidman. Σε συνέντευξή του τον Ιούλιο στον Ryan Seacrest, όταν ρωτήθηκε για το φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμα της συζύγου του, ο τραγουδιστής περιορίστηκε σε αμήχανα γέλια και σύντομες, ψυχρές απαντήσεις.

Η είδηση του διαζυγίου επιβεβαιώθηκε από το Page Six τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2006 και απέκτησε δύο κόρες — την 17χρονη Sunday Rose και τη 14χρονη Faith Margaret — ακολούθησε χωριστούς δρόμους έπειτα από 19 χρόνια κοινής ζωής.

Πηγές αναφέρουν ότι η Kidman δεν επιθυμούσε τη διάλυση του γάμου και έκανε προσπάθειες να τον σώσει, αλλά κατέθεσε τελικά αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Στο αίτημα περιλαμβάνεται και σχέδιο συνεπιμέλειας για τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Urban φέρεται ήδη να έχει προχωρήσει στη ζωή του με νέα σύντροφο, γεγονός που αιφνιδίασε την Kidman, αν και —όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον της— «δεν το αμφισβητεί».

