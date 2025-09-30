Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι

Κάποτε έλαμπαν στα κόκκινα χαλιά του Χόλιγουντ με τις καυτές εκδηλώσεις αγάπης τους, οι οικείοι τους όμως αποκαλύπτουν ότι η τρυφερότητα μεταξύ της Νικόλ Κίντμαν και του συζύγου της Κιθ Έρμπαν είχε χαθεί τους τελευταίους μήνες. Η 58χρονη ηθοποιός και ο 57χρονος τραγουδιστής της κάντρι χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου και δύο παιδιά, και όπως αποκαλύπτει η Daily Mail η έλλειψη οικειότητας - καθώς και τα φορτωμένα προγράμματά τους - οδήγησαν τελικά στον χωρισμό.

«Ο Κιθ δεν βλέπει ποτέ τη Νικόλ, είτε αυτή γυρίζει είτε αυτός είναι σε περιοδεία», δήλωσε μια πηγή στην Daily Mail. «Υπήρχε πολλή αγάπη μεταξύ των δύο και μπορεί να μην χώριζαν. Είναι μαζί εδώ και δεκαετίες, οπότε υπάρχει ένας κόσμος που μπορούν να συμφιλιωθούν, αλλά όπως είναι τώρα έχουν πάψει εδώ και καιρό να είναι ζευγάρι».

Ο Έρμπαν είναι μάλιστα εκείνος που πήρε πρωτοβουλία για τον χωρισμό, με τη «δυστυχία» ΄που ένιωθε μέσα στον γάμο να τον ωθεί να φέρει στην επιφάνεια τα προβλήματά τους και να βάλει τίτλους τέλους στην πολυετή τους σχέση. Η Κίντμαν «έμεινε έκπληκτη» από την παρέμβαση του συζύγου της, ανέφερε η πηγή.

Το κύριο παράπονο του τραγουδιστή φαίνεται να ήταν η αυξανόμενη ψυχρότητα μεταξύ του ζευγαριού. «Δεν υπάρχει οικειότητα, απλώς περνούν από τα βήματα [του γάμου]. Αν αυτός ο χωρισμός τους ξαναφέρει κοντά, αυτό θα ήταν καταπληκτικό, αλλά ο Kιθ ένιωσε οτι έπρεπε να της ξεκαθαρίσει πως δεν είναι ευτυχισμένος», συνέχισε η πηγή.

«Έμεινε έκπληκτη, αλλά θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα κατά τη διάρκεια των εορτών και των επερχόμενων γενεθλίων του [τον επόμενο μήνα]». Η Kίντμαν και ο Έρμπαν έχουν δύο κόρες, την 17χρονη Σάντει Ρόουζ και την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Μια άλλη πηγή κοντά στην Αυστραλή ηθοποιό πάντως λέει ότι μετά τον χωρισμό, φροντίζει τα παιδιά και κρατά την οικογένεια ενωμένη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ενώ ο Έρμπαν λείπει. Ο σταρ της κάντρι πραγματοποιεί την παγκόσμια περιοδεία του High and Alive από τον Μάιο. Την Πέμπτη (2/9) αναμένεται να εμφανιστεί στο Hershey της Πενσυλβάνια.

Εν τω μεταξύ, η Κίντμαν και τα παιδιά της διαμένουν στο Νάσβιλ, όπου το ζευγάρι κατέχει ένα συγκρότημα κατοικιών αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Το TMZ ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Έρμπαν «απέκτησε τη δική του κατοικία στο Νάσβιλ και μετακόμισε από το οικογενειακό τους σπίτι».

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ηθοποιός μετακόμισε στην Αγγλία, ενώ γύριζε τη συνέχεια της ταινίας του 1998 «Practical Magic». Πλήρωνε 87.000 δολάρια κάθε μήνα για να νοικιάσει μια πολυτελή έπαυλη στο Χάμπστεντ, η οποία κάποτε ανήκε στον ποπ σταρ Μπόι Τζορτζ .Ενώ η μετακόμιση στο Λονδίνο έγινε για επαγγελματικούς λόγους, σίγουρα προκάλεσε αντιδράσεις στην πατρίδα της Κίντμαν, την Αυστραλία.

«[Η Κίντμαν και ο Έρμπαν] προσπαθούν να μιλάνε κάθε μέρα όταν είναι χώρια, αλλά είναι σοκαριστικό το πόσο χρόνο έχουν περάσει χώρια από τότε που πέθανε η μητέρα της Νικόλ τον περασμένο Σεπτέμβριο», δήλωσε μία πηγή στο περιοδικό Woman's Day νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Είναι σαν να πήραν και οι δύο χωριστούς δρόμους».

Τον Ιούλιο, ο Έρμπαν άφησε να εννοηθεί ότι δεν ήταν όλα καλά μεταξύ τους όταν έκλεισε δραματικά το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης σε ραδιοφωνικό σταθμό μετά από μια χυδαία ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες άσεμνες σκηνές της Κίντμαν, όπως στις ταινίες της Babygirl και A Family Affair. Από την πλευρά της, και ενώ προωθούσε τη σειρά της στο Netflix, The Perfect Couple, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η Κίντμαν παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει «τέλειος» γάμος.

«Δεν υπάρχει τίποτα τέλειο», είπε, «τίποτα που παρουσιάζεται ως τέλειο... ξεχάστε το».

Η Κίντμαν ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον ηθοποιό Τομ Κρουζ για 11 χρόνια, από το 1990 έως το 2001. Υιοθέτησαν μαζί δύο παιδιά.